'Важкі часи': Путін цинічно 'співпереживає' людям з окупованих територій України

Російський диктатор без жодного докору совісті заявляє про "важкі часи" на територіях, куди прийшли загарбники.

Російський диктатор цинічно "співпереживає" людям з окупованих територій України / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін, армія якого прийшла на територію України та тероризує мирних людей, цинічно заявив, що він буцімто "співпереживає" українцям з окупованих територій. Про це Путін поскаржився під час онлайн-зустрічі із членами російського уряду, повідомляє пресслужба Кремля.

Так, російський диктатор без жодного докору совісті заявляє про "важкі часи" на територіях, куди прийшли загарбники. Окрім того, Путін сказав про якісь "конкретні цілі" на захоплених територіях, які країна-агресорка зібралася поставити перед собою. Ба більше, глава Кремля вважає, що саме цього чекають українці.

"Я розумію, що ситуація на "нових суб'єктах" складна, на окремих територіях тривають бойові дії, далеко не скрізь відновлено мирне життя, забезпечено безпеку людей. Природно, всі ці фактори необхідно враховувати. Вже зараз потрібно ставити конкретні цілі та поступово крок за кроком добиватися їх. Домагатися їхнього вирішення. Саме на це чекають люди, які дійсно переживають важкі часи", - цинічно заявив кремлівський диктатор.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України вжив слово "війна". Так, глава Кремля визнав, що його армія веде війну в Україні, а не так звану "спецоперацію". Окрім того, Путін заявив, що начебто Росія прагне закінчення війни.

"Наша мета – не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо. Ми будемо прагнути того, щоб це було закінчено. І що швидше, то краще, звичайно", - сказав російський диктатор.

Окрім того, Путін заявив, що метою війни в Україні є намагання "об'єднати російський народ". Глава Кремля цинічно заявив, що Москва діє у правильному напрямку. Також президент країни-агресорки вважає, що переважна більшість росіян готові "все покласти" заради своєї країни.

"Що стосується основної частини – 99,9% наших громадян, наших людей, які готові все покласти в інтересах батьківщини, тут для мене незвичайного нічого немає. Це просто зайвий раз переконує мене в тому, що Росія – особлива країна. І у нас живуть особливі люди", - сказав Путін.

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