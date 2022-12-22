Путін вперше вжив слово 'війна' щодо вторгнення в Україну та несподівано змінив її цілі

Путін традиційно поплакався, що Україна буцімто відмовляється від діалогу та заявив, що всі збройні конфлікти закінчуються переговорами.

Путін вперше вжив слово "війна" щодо вторгнення в Україну / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України вжив слово "війна". Так, глава Кремля визнав, що його армія веде війну в Україні, а не так звану "спецоперацію". Окрім того, Путін заявив, що начебто Росія прагне закінчення війни. Про це президент РФ заявив у розмові з журналістами кремлівського пулу.

"Наша мета – не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо. Ми будемо прагнути того, щоб це було закінчено. І що швидше, то краще, звичайно", - сказав російський диктатор.

Також президент Росії вкотре сказав кремлівським пропагандистам, що війна з Україною – це "вимушений і необхідний захід", а окупанти нібито "діють гідно".

Окрім того, Путін традиційно поплакався, що Україна буцімто відмовляється від діалогу та заявив, що всі збройні конфлікти закінчуються переговорами.

Путін вперше вжив слово "війна" щодо вторгнення в Україну / Скріншот

"Усі збройні конфлікти закінчуються так чи інакше якимись переговорами на дипломатичному треку. А ми ніколи не відмовлялися. Це керівництво України саме собі заборонило вести переговори. Однак, рано чи пізно, звичайно, будь-які сторони, які перебувають у стані конфлікту, сідають та домовляються. Ми від цього ніколи й не відмовлялися", - додав Путін.

Переговори між Україною та РФ

Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков зробив цинічну заяву про завершення війни в Україні. За його словами, "конфлікт може закінчитися і завтра", і залежить це від президента України Володимира Зеленського. Таким чином Пєсков натякнув на те, що Україна повинна піти на терористичні умови країни-агресора.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не має наміру вести перемовини з Росією. Москва намагається використати перемовний процес, щоб отримати паузу в бойових діях і підготуватися до нового наступу. Тому українська держава продовжує звільняти свої території військовим шляхом.

Як зазначив речник Державного департаменту США Нед Прайс, оптимальним засобом прискорення процесу перемовин України та Росії є постачання озброєнь Києву. Агресор на заклики української держави до миру щоразу відповідає все більшою ескалацією та демонстрацією своєї неготовності до реальних перемовин.

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