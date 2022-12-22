Путін вперше вжив слово 'війна' щодо вторгнення в Україну та несподівано змінив її цілі

Російський диктатор Володимир Путін вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України вжив слово "війна". Так, глава Кремля визнав, що його армія веде війну в Україні, а не так звану "спецоперацію". Окрім того, Путін заявив, що начебто Росія прагне закінчення війни. Про це президент РФ заявив у розмові з журналістами кремлівського пулу.
"Наша мета – не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо. Ми будемо прагнути того, щоб це було закінчено. І що швидше, то краще, звичайно", - сказав російський диктатор.
Також президент Росії вкотре сказав кремлівським пропагандистам, що війна з Україною – це "вимушений і необхідний захід", а окупанти нібито "діють гідно".
Окрім того, Путін традиційно поплакався, що Україна буцімто відмовляється від діалогу та заявив, що всі збройні конфлікти закінчуються переговорами.
"Усі збройні конфлікти закінчуються так чи інакше якимись переговорами на дипломатичному треку. А ми ніколи не відмовлялися. Це керівництво України саме собі заборонило вести переговори. Однак, рано чи пізно, звичайно, будь-які сторони, які перебувають у стані конфлікту, сідають та домовляються. Ми від цього ніколи й не відмовлялися", - додав Путін.
Переговори між Україною та РФ
Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков зробив цинічну заяву про завершення війни в Україні. За його словами, "конфлікт може закінчитися і завтра", і залежить це від президента України Володимира Зеленського. Таким чином Пєсков натякнув на те, що Україна повинна піти на терористичні умови країни-агресора.
Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не має наміру вести перемовини з Росією. Москва намагається використати перемовний процес, щоб отримати паузу в бойових діях і підготуватися до нового наступу. Тому українська держава продовжує звільняти свої території військовим шляхом.
Як зазначив речник Державного департаменту США Нед Прайс, оптимальним засобом прискорення процесу перемовин України та Росії є постачання озброєнь Києву. Агресор на заклики української держави до миру щоразу відповідає все більшою ескалацією та демонстрацією своєї неготовності до реальних перемовин.
Більше новин про переговори України та РФ:
- Перемовин з Путіним і нацистською Росією не буде - Зеленський
- "Серйозні переговори неможливі": війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року – генсек ООН
- Попереду кілька важких місяців війни, далі окупанти випрошуватимуть в України переговори – МВС