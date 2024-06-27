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Джо Байден vs Дональд Трамп: чого чекати від дебатів титанів битви за Білий дім

Андрій Ганчук
27 червня 2024, 13:10оновлено 27 червня, 13:58
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Байден і Трамп обміняються "ударами" у питаннях внутрішньої політики і зроблять низку заяв про війну Росії проти України та Ізраїлю з бойовиками ХАМАС.
Байден, Трамп
Байден і Трамп зійдуться в першому турі тет-а-тет - без підтримки команд і за суворими правилами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американці в передчутті однієї з центральних подій передвиборчих перегонів - дебатів двох кандидатів на пост президента: республіканця Дональда Трампа і чинного глави держави демократа Джо Байдена. Президентські дебати - популярне у США шоу, яке збирає більше переглядів, ніж топові спортивні трансляції.

Дебати відбудуться у два раунди. Перший - у телестудії СNN в Атланті 27 червня о 21:00 (за Києвом - о 04:00 28 червня).

Уперше в історії США президентські дебати відбудуться ще за 4 місяці до голосування і до офіційного висунення демократами і республіканцями кандидатів у президенти.

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Дебати будуть без глядачів і в жорсткому форматі. Кандидатам не можна буде спілкуватися зі своїми командами і приносити із собою "шпаргалки". Перебивати один одного Трамп і Байден теж не зможуть, бо мікрофон працюватиме у кандидатів лише у той момент, коли вони виголошуватимуть промову та відповідатимуть на запитання. Це суворі вимоги з огляду на те, що обидва кандидати у поважному віці: Трампу 78 років, а Байдену - 81.

Чим особливі дебати Байдена і Трампа, про що говоритимуть обидва кандидати і що озвучать щодо війни Росії проти України, розбирався Главред.

Жодних чернеток і підказок від команди

Байден і Трамп уже зустрічалися в рамках президентських дебатів у 2020 році. Перший раунд у Штатах назвали "найгіршими дебатами в історії", оскільки обидва кандидати вступили в жорстку суперечку і постійно перебивали один одного. Утім, у рамках другого раунду претенденти на крісло господаря Білого дому поводилися вже більш стримано.

Організатори заходу врахували минулі помилки і змінили правила. На майбутніх дебатах не буде глядачів. Згідно з жеребом, Байден стоятиме на трибуні праворуч, а заключне слово залишиться за Трампом.

Дебати триватимуть 1,5 години. Регламентом не передбачили вступного слова кандидатів, але в кожного з них буде по 2 хвилини для того, щоб зробити свою підсумкову заяву.

Коли говоритиме Байден, у Трампа буде вимкнений мікрофон. І навпаки. Очікується, що таким чином ніхто не зможе один одного перебивати.

Обидва учасники дебатів не зможуть користуватися підказками своїх команд. Не пропустять на дебати і з заздалегідь написаними чернетками. На столі покладуть лише чистий блокнот (кандидат може робити нотатки під час дебатів), ручку та воду.

Як Байден і Трамп готувалися до дебатів

Чинний глава Білого дому Байден зібрав у "дебатному таборі" в Меріленді команду довірених осіб і вирішив там провести свою підготовку, пише CBS News із посиланням на свої джерела. У рамках програми провели імітаційні дебати, в яких роль Трампа зіграв особистий адвокат президента Боб Бауер.

Журналісти стверджують, що у Байдена хочуть зробити ставку на результати, яких вдалося досягти за роки президентства, порівняти їх із досягненнями 45-го президента Трампа, і розповісти про нову програму. У Байдена вважають, що кандидати продемонструють два різних бачення Америки майбутнього.

Трамп, своєю чергою, вирішив не репетирувати дебати і зібрався показати, чим він відрізняється від свого опонента. Він провів декілька неформальних зустрічей із союзниками і продовжив виборчу кампанію. Зокрема, Трамп виступив на мітингу у Філадельфії, а після дебатів збирається до Вірджинії, щоб поборотися за місцевий електорат.

"Чи повинен я бути жорстким і злим і просто сказати: "Ти найгірший президент в історії"? Чи я маю бути добрим і спокійним і дозволити Байдену висловитися?" - пожартував Трамп перед дебатами.

Журналісти The Hill вважають, що команда Трампа може спробувати скомпрометувати Байдена: якщо той переможе в дебатах, у Трампа скажуть, що Байден "прийняв якусь невизначену речовину".

Україна в дебатах Байдена і Трампа

Головною темою дебатів буде роль США у світовій політиці, вважає Голос Америки. Трамп і Байден напевно обговорять війну Росії проти України, загрозу того, що вона може стати Третьою світовою, війну Ізраїлю і ХАМАС, а також відносини з Китаєм.

На думку оглядачів FT, ще однією темою дискусії стане питання НАТО. Байден згадає про погрози Трампа вивести США з Альянсу.

"І хоча, згідно з опитуваннями, Україна та Ізраїль, можливо, не є головними пріоритетами для американських виборців, те, що говорять два кандидати, може мати значення в напружених передвиборчих перегонах, особливо з урахуванням того, що Трамп прагне обґрунтувати необхідність змін, а Байден стверджує, що республіканець завдасть шкоди інтересам США", - аналізує ситуацію The Hill.

Про що говоритимуть Байден і Трамп

Байден спробує зобразити Трампа як авторитарного політика, позиція якого суперечить демократичним принципам США, припускають у Financial Times.

Кандидати можуть обмінятися "ударами" в питаннях юридичних проблем Трампа (той у відповідь, імовірно, вкаже на ситуацію з кримінальними провадженнями сина Байдена Хантера), економічних проблем - Трамп звинуватить Байдена в неймовірній інфляції, нелегальній міграції на кордоні з Мексикою та заборони абортів.

Як вплинуть дебати на позиції Трампа і Байдена та коли другий тур

Як стверджують оглядачі Голос Америки, електорат уже визначився зі своїм вибором, і дебати на точку зору виборців серйозно не вплинуть. Однак і Байден, і Трамп боротимуться за тих, хто ще не визначився зі своїм вибором. І тут дебати можуть зіграти вирішальне значення.

При цьому в історії Штатів було чимало випадків, коли той, хто програв дебати, у підсумку вигравав президентські перегони. Але бувало й навпаки.

Другий раунд дебатів очікується 10 вересня. Організатором заходу стане телекомпанія ABC News.

Вибори президента США 2024 - скандальні заяви Трампа:

У межах політичної кампанії кандидати можуть робити різні заяви, які далеко не завжди відповідають їхньому реальному курсу після обрання. Така риторика використовується для підвищення рейтингів і залучення більшої кількості виборців.

Дональд Трамп "пригрозив" припинити військову допомогу Україні, якщо він стане наступним президентом США. Трамп розкритикував Зеленського й озвучив тези, які вже проговорював кількома місяцями раніше.

Крім того, Трамп піддав критиці військову допомогу Україні загалом. Як стверджує представник Республіканської партії Дон Бейкон, Трамп під час зустрічі з однопартійцями ставив запитання про те, яку вигоду отримають Штати після перемоги України над Росією.

Тим часом Трамп звинуватив Байдена в нападі РФ на Україну: зокрема, він сказав, що, мовляв, підтримка Байдена курсу Києва на НАТО призвела до повномасштабної війни. За словами Трампа, великої війни б не було, якби він був президентом.

Вибори президента США 2024

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.

У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.

Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.

Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.

У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

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