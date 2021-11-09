Транзит через Україну і закачування газу в ПСГ: Газпром різко накрутив постачання палива до Європи

Газпром почав наповнювати паливом свої газові сховища у Європі / УНІАН

Корпорація Газпром у вівторок, 9 листопада, збільшила прокачування газу через території України та Польщі. Заявка на постачання палива до Словаччини зросла з 75 до 83 мільйонів кубометрів. Транзитні постачання шляхом української ГТС зросли в 1,5 рази в порівнянні з ситуацією на 1 листопада. Відновлено і прямі постачання трубопроводом Ямал-Європа, який йде до Німеччини через Білорусь і Польщу – вони зросли більш ніж в два рази.

Як повідомляє Інтерфакс, зростання транзиту газу ужгородським транспортним коридором і шляхом газопроводу Ямал-Європа виріс у зв'язку з планами Газпрому щодо збільшення закачування газу до європейських підземних сховищ (ПСГ), про які раніше заявляли в компанії.читайте такожГазпром обрубав транзит газу через Україну: Росія зробила ставку на Турецький потік

Згідно із заявкою на 9 листопада, прокачування палива через Україну до Словаччини зросло з 75 до 83 мільйонів кубічних метрів газу. Транзит палива шляхом України зріс в 1,5 рази в порівнянні з ситуацією, яка фіксувалася на 1 листопада. Всього Газпром може прокачувати через українську ГТС 109 мільйонів кубометрів на добу.

Нагадаємо, у понеділок, 8 листопада, ціна на газ у Європі знову зросла через те, що Росія вирішила не продавати паливо на своєму торговельному майданчику на цьому тижні, а також не забронювала додаткові потужності для прокачування газу. Вартість тисячі кубометрів у цей день досягала позначки в 975 доларів.

Газова криза у Європі і шантаж Газпрому через ПП-2

Газовий ринок Євросоюзу опинився в складній ситуації з початку серпня. Ціни на газ у Європі злетіли і досягали рекордних показників. 6 жовтня вартість тисячі кубометрів палива складала 1924 долари. Того ж дня президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Газпром може збільшити постачання палива до Європи на 15%, після чого ціна різко впала до 980 доларів.

Реклама

Як вважає експерт у сфері енергетики Михайло Крутихін, заяви про те, що у Європі критична ситуація з газом, можуть бути перебільшенням. На його думку, проблема газової кризи роздута Росією, у той час, коли у низцы країн Євросоюзу достатньо запасів палива в підземних газових сховищах.читайте такожШантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: Росія різко накрутила транзит газу через Україну

Крутихін підкреслив, що в ситуації, коли в країнах ЄС вибухнула об'єктивна енергетична криза, Газпром відмовився від додаткового прокачування палива шляхом України, почав відбір газу зі своїх ПСГ і скоротив поточні обсяги постачань газу.

Шантаж Газпрому і запуск Північного потоку-2

Газова криза в країнах ЄС продиктована низкою факторів, серед яких виділяють низькі запаси газу в європейських сховищах, а також позицію Газпрому. Росіяни відмовляються від додаткових постачань газу до Європи на тлі майбутнього запуску своєї магістралі Північний потік-2, яка прокладена в обхід України.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, що Газпром шантажує Європу питанням газу. На цей рік росіяни забронювали менше потужностей української ГТС для постачань палива до Європи, а наразі поставили Брюсселю ультиматум: або дешевший газ, який піде через Північний потік-2, або дороге паливо і проблеми з його постачанням шляхом території України.

У компанії-операторі ГТС України також вважають, що високі ціни на газ у Європі спровоковані Газпромом. Росіяни торгуються за більш вигідні для себе умови в ситуації з сертифікацією трубопроводу ПП-2.