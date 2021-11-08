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У Європі знову злетіла ціна на газ: Газпром не накрутив постачання палива за указом Путіна

8 листопада 2021, 19:18

Ціна на газ у Європі 8 листопада досягала позначки в 975 доларів за одну тисячу кубометрів.

газ
У Європі вважають неминучим подальше зростання цін на газ у тому випадку, якщо Росія не забезпечить додаткові постачання / Reuters

Ціна на газ у Європі знову зросла через те, що Росія відмовилася продавати паливо на своєму торговельному майданчику на цьому тижні і не зарезервувала додаткові потужності для його прокачування до країн Євросоюзу. Президент РФ Володимир Путін просив Газпром наповнити свої сховища газом з 8 листопада, однак цього не сталося. Вартість тисячі кубометрів цього дня досягала позначки в 975 доларів.

Згідно з даними біржі Ice Futures, у понеділок, 8 листопада, газові ф'ючерси на біржі ICE Futures голландського хаба TTF подорожчали до 975 доларів за одну тисячу кубометрів (найвищий показник з 28 жовтня), після чого знизилися приблизно до 920 доларів.

У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що газ на біржі виріс в ціні після того, як Газпром відмовився продавати паливо на своєму торговельному майданчику на цьому тижні і не зарезервував додаткових потужностей для постачань палива до Європи. При цьому раніше російський президент Путін доручив Газпрому заповнити паливом європейські газові сховища компанії.

"Це викликає розчарування, оскільки газовий ринок потребує додаткових постачань", - зазначив старший трейдер голландської енергетичної компанії PZEM Нік ван Кутерен.

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читайте такожШантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: Росія різко накрутила транзит газу через УкраїнуТакож він підкреслив, що якщо Росія не збільшить обсяги постачань газу, то підвищення цін на паливо уникнути практично не вдасться.

Газова криза у Європі

Газовий ринок в ЄС зіткнувся з серйозною кризою на початку серпня поточного року. Ціна на газ у Європі почала стрімко зростати і регулярно била рекорди. Причому 6 жовтня вартість тисячі кубометрів палива на біржах й зовсім досягла позначки у 1924 долара.

На думку експерта у сфері енергетики Михайла Крутіхіна, заяви про критичну ситуацію з газом у Європі, швидше за все, є перебільшенням. Проблема газової кризи роздута Газпромом, тоді як у низці країн ЄС достатньо запасів палива в ПСГ. У ситуації, коли в європейських країнах вибухнула об'єктивна енергетична криза, росіяни відмовилися від додаткових постачань газу шляхом української ГТС, почали відбір палива зі своїх європейських сховищ, і скоротили поточні обсяги прокачування газу.

Шантаж Газпрому і запуск газопроводу ПП-2

Газова криза в країнах Євросоюзу обумовлена певними факторами, серед яких низькі запаси палива в підземних газових сховищах Європи, а також лінія поведінки Газпрому, який на тлі майбутнього запуску газопроводу Північний потік-2, прокладеного в обхід України, не прагне до прокачування палива через українську ГТС.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко зробив заяву про те, що Газпром шантажує Європу газовим питанням. На поточний 2021 рік росіяни забронювали менші обсяги постачань палива через територію України до ЄС, а зараз й зовсім поставили Брюсселю ультиматум: або дешевий газ і запуск ПП-2, або дороге паливо і проблеми з його постачанням шляхом української ГТС.

У компанії-операторі ГТС України також вважають, що високі ціни на газ у Європі пов'язані з діями Газпрому, який торгується за преференції в ситуації з сертифікацією трубопроводу Північний потік-2.

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Газпром Володимир Путін Ціна на газ у Європі
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