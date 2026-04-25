Трампа "списують в утиль": ЗМІ назвали ім'я ймовірного господаря Білого дому

Олексій Тесля
25 квітня 2026, 20:30
Оголошено ім'я ймовірного кандидата від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року.
Названо ймовірного наступника Дональда Трампа

  • Рубіо розглядається як один із ймовірних претендентів на висунення
  • Він сприймається як досвідчений політик з високим рівнем компетентності

Держсекретар США Марко Рубіо все частіше розглядається як один із ймовірних претендентів на висунення від Республіканської партії на виборах президента у 2028 році.

Як повідомляє Politico, його позиції посилюються завдяки обережній зовнішньополітичній лінії та вмінню уникати резонансних політичних помилок.

За словами джерела в Білому домі, Рубіо сприймається всередині адміністрації як дисциплінований і досвідчений політик з високим рівнем компетентності та сильними комунікативними навичками.

Про зростання його впливу свідчать і дані опитувань. Наприклад, підтримка Рубіо серед консервативної аудиторії помітно збільшилася за останній рік, хоча одним із головних фаворитів все ще залишається Джей Ді Венс. Проте Рубіо закріпився серед ключових фігур, яких розглядають як можливих наступників Дональда Трампа.

Додатковим фактором на його користь називають його поточні посади: він одночасно бере участь у формуванні зовнішньої політики та роботі Ради національної безпеки, що робить його одним із центральних учасників прийняття рішень. Важливу роль відіграє й його тісна взаємодія з Трампом.

Також відзначається активна участь Рубіо в реалізації політики США у Західній півкулі, включаючи операції проти наркоторгівлі та дії, пов'язані з Венесуелою та Кубою. При цьому він зберігає репутацію політика, який уникає публічних конфліктів і гучних скандалів, що вигідно вирізняє його на тлі інших фігур.

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

