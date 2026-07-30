Відомий актор виграв $1 млн в шоу "Хто хоче стати мільйонером?"

Бен Аффлек здобув перемогу разом із багаторазовим переможцем вікторини Jeopardy! Джеймі Дінгом.

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Бен Аффлек здобув перемогу в шоу "Хто хоче стати мільйонером?" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

У фінальному раунді пропонувалося відповісти на питання про імена індиків

Бен Аффлек вирішив не залишати собі приз

53-річний голлівудський актор Бен Аффлек виграв у шоу "Хто хоче стати мільйонером". Про це повідомляє портал Entertainment Weekly.

До успіху зірки доклав руку 31-разовий переможець шоу Jeopardy! Джейн Дінг, а на фінальне запитання команді допоміг відповісти ведучий шоу Джиммі Кіммел.

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У фінальному раунді Дінгу та Аффлеку пропонувалося відповісти на питання про імена індиків.

"У рамках щорічної традиції до Дня подяки всі перелічені варіанти, крім одного, були іменами індиків, помилуваних президентами США. Який варіант ніколи не використовувався?", - запитали команду.

Спочатку Аффлек і Дінг скористалися підказкою "Запитати ведучого". Джиммі Кіммел зізнався, що не впевнений у відповіді, але припустив, що правильний варіант - Spaghetti&Meatball.

Потім команда скористалася підказкою "Дзвінок другу" і зателефонувала давньому партнеру Дінга по вікторинах Стівену Моррісону. Але той чесно зізнався, що не знає правильної відповіді й може лише припустити.

У підсумку Аффлек поклався на інтуїцію Кіммела, і ця відповідь виявилася правильною.

"Джеймі, Бене, ви щойно виграли 1 млн доларів для Eastern Congo Initiative", - вигукнув ведучий.

Одразу після правильної відповіді студію засипало конфетті, а переможці не приховували емоцій.

Приз Бен собі не залишить. Виграний мільйон доларів передадуть "Eastern Congo Initiative" - благодійній організації, яку Аффлек заснував у 2010 році. Вона підтримує місцеві громади та соціальні проєкти у східній частині Демократичної Республіки Конго.

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Про особу: Бен Аффлек Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

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