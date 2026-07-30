Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Відомий актор виграв $1 млн в шоу "Хто хоче стати мільйонером?"

Віталій Кірсанов
30 липня 2026, 22:31
google news Підпишіться
на нас в Google
Бен Аффлек здобув перемогу разом із багаторазовим переможцем вікторини Jeopardy! Джеймі Дінгом.
Бен Аффлек здобув перемогу в шоу
Бен Аффлек здобув перемогу в шоу "Хто хоче стати мільйонером?" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У фінальному раунді пропонувалося відповісти на питання про імена індиків
  • Бен Аффлек вирішив не залишати собі приз

53-річний голлівудський актор Бен Аффлек виграв у шоу "Хто хоче стати мільйонером". Про це повідомляє портал Entertainment Weekly.

До успіху зірки доклав руку 31-разовий переможець шоу Jeopardy! Джейн Дінг, а на фінальне запитання команді допоміг відповісти ведучий шоу Джиммі Кіммел.

відео дня

У фінальному раунді Дінгу та Аффлеку пропонувалося відповісти на питання про імена індиків.

"У рамках щорічної традиції до Дня подяки всі перелічені варіанти, крім одного, були іменами індиків, помилуваних президентами США. Який варіант ніколи не використовувався?", - запитали команду.

Спочатку Аффлек і Дінг скористалися підказкою "Запитати ведучого". Джиммі Кіммел зізнався, що не впевнений у відповіді, але припустив, що правильний варіант - Spaghetti&Meatball.

Потім команда скористалася підказкою "Дзвінок другу" і зателефонувала давньому партнеру Дінга по вікторинах Стівену Моррісону. Але той чесно зізнався, що не знає правильної відповіді й може лише припустити.

У підсумку Аффлек поклався на інтуїцію Кіммела, і ця відповідь виявилася правильною.

"Джеймі, Бене, ви щойно виграли 1 млн доларів для Eastern Congo Initiative", - вигукнув ведучий.

Одразу після правильної відповіді студію засипало конфетті, а переможці не приховували емоцій.

Приз Бен собі не залишить. Виграний мільйон доларів передадуть "Eastern Congo Initiative" - благодійній організації, яку Аффлек заснував у 2010 році. Вона підтримує місцеві громади та соціальні проєкти у східній частині Демократичної Республіки Конго.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що американський актор Маколей Калкін веде переговори з керівництвом Disney про повернення до ролі Кевіна Маккалістера в новому фільмі франшизи "Один вдома".

Раніше також путініст і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну, Микола Басков, звернувся до хірургів, щоб підправити своє обличчя, що старіє.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Бен Аффлек

Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
шоу-бізнес Бен Аффлек новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія вперше за довгий час вдарила по Україні ракетою з КНДР: що відомо

Росія вперше за довгий час вдарила по Україні ракетою з КНДР: що відомо

20:35Війна
Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: прогноз магнітних бур

Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: прогноз магнітних бур

19:47Синоптик
У Польщі різко змінили позицію щодо передачі Україні ракет до Patriot

У Польщі різко змінили позицію щодо передачі Україні ракет до Patriot

19:07Світ
Реклама

Популярне

Більше
Харчова міль зникне раз і назавжди: що потрібно покласти в кухонну шафу

Харчова міль зникне раз і назавжди: що потрібно покласти в кухонну шафу

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бурундука за 17 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бурундука за 17 с

Ніякий не "попутчик": як українською правильно назвати людину, з якою по дорозі

Ніякий не "попутчик": як українською правильно назвати людину, з якою по дорозі

Гороскоп на завтра, 31 липня: Скорпіонам - труднощі, Козорогам - позитив

Гороскоп на завтра, 31 липня: Скорпіонам - труднощі, Козорогам - позитив

Жовті плями та наліт в унітазі зникнуть без зусиль - що треба засипати на ніч

Жовті плями та наліт в унітазі зникнуть без зусиль - що треба засипати на ніч

Останні новини

22:36

Втеча з грошима та обман: тарологиня попередила Козерогів про ризики у серпні 2026

22:31

Волочкова втрутилася: п’яна Лорак на відео зганьбилася в мережіВідео

22:31

Відомий актор виграв $1 млн в шоу "Хто хоче стати мільйонером?"Відео

22:09

Одяг навиворіт привабить біду — як швидко нейтралізувати погану прикмету

21:58

Головні щасливчики серпня: кому карти Таро передбачили потужний фінансовий злітВідео

Мобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпняМобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпня
21:48

Коли копати картоплю у серпні — ідеальні дні для збору врожаю за календарем

21:48

Секрет здорових томатів до жовтня: чим оброблити кущі перед дозріваннямВідео

21:47

57-річна Дженніфер Еністон у бікіні продемонструвала підтягнутий прес

21:27

Названо місяці народження людей, яких незабаром залишить "чорна смуга"

Реклама
21:24

Дітей з Вишневого після трагедії відправили до табору, де царить антисанітаріяФото

20:38

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці голуба за 11 с

20:35

Росія вперше за довгий час вдарила по Україні ракетою з КНДР: що відомо

20:31

Wi-Fi погано працює в квартирі через один прилад на кухні - яка причина

19:55

З одного куща - ціла грядка: городник показав, як розмножити помідори без насінняВідео

19:51

"Просто кайфую": Ілона Гвоздєва вперше за п'ять років відпочила з чоловіком за кордоном

19:47

Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: прогноз магнітних бур

19:36

На роботі готують пропозицію — кого зі знаків чекає несподіванка

19:16

Курс валют у серпні: банкір назвав ризики для долара та євро в Україні

19:10

Липень став рекордним за кількістю ракетних ударів РФ по Україні: Коваленко розкрив подробиціПогляд

19:07

У Польщі різко змінили позицію щодо передачі Україні ракет до Patriot

Реклама
18:59

Заговіння на Успенський піст: що можна і не можна робити 31 липня

18:47

Закуска з баклажанів, яку з'їдять в першу чергу: рецепт за 15 хвилин

18:40

Путініст Басков оновив своє втомлене обличчя: що він зробив

18:33

Росіяни залишаться без світла і тепла: названо катастрофічний для Кремля сценарійВідео

18:15

Як казати правильно — "завідувач" чи "завідуючий": відповідь може здивувати

18:05

Наталі Портман продемонструвала вагітний живіт на останніх термінах

18:03

Температура знизиться з +34 до +12 градусів: як в Україні зміниться погода

17:57

Закликав до ядерного удару по Україні: СБУ оголосила підозру режисеру з РФ

17:53

Wi-Fi працюватиме в рази краще: названо топ предметів, які "вбивають" сигнал роутераВідео

17:19

Лохина завалить урожаєм: чим обов’язково підживити кущі вже зараз

17:08

РФ хоче залишити українців без тепла, світла та газу: наскільки складною буде зима

17:00

Доля п'яти дітей досі невідома: Зеленський відреагував на трагедію під Кривим Рогом

16:43

Зірку серіалу "Паперовий дім" затримали у справі про корупцію у Туреччині

16:32

Росія вдарила по Польщі: всі деталі атаки, чому ракету не збили та як реагує світ

16:29

Гороскоп Таро для Терезів на серпень 2026: новий рівень життя, шлюб і таємні ворогиВідео

15:50

"Мені подобається": 96-річний Клінт Іствуд зізнався, що допомагає йому активно працювати

15:50

Долар різко обвалився, а євро полетів угору: курс валют на 31 липня

15:39

Хто розбагатіє та придбає житло вже в серпні 2026: гороскоп Таро на місяць

15:24

Медовий Спас 2026: що обов'язково освячують в церкві на Маковія

15:05

Шкірка помідорів більше не буде твердою: 3 помилки, через які псується врожай

Реклама
14:18

РФ не випадково вдарила по заходу України: експерт розкрив підступний задум ворога

13:41

Що спалити в печі, щоб димохід прочистився сам: вистачить лише однієї таблетки

13:08

Дивно, але геніально: чому господині почали клеїти двосторонній скотч на віникВідео

12:39

Уряд погодив податок на посилки: до чого тепер слід готуватись українцям

12:29

Жоржини вкриються новими бутонами та цвістимуть до заморозків: що треба зробити в серпні

12:24

Не кохання, а вічний конфлікт: які знаки зодіаку найгірше підходять Скорпіону

12:20

Води Дунаю відступили: на дні річки несподівано знайшли стародавнього гіганта

12:15

Гороскоп Таро на завтра, 31 липня: Овнам — час розлучатися, Тельцям — відпустити

12:08

Баклажани будуть великими і м'ясистими: городник пояснив, що потрібно зробитиВідео

12:00

Росія вбила багатодітну родину під Кривим Рогом: загинули батьки та їхні діти - що відомо

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти