57-річна Дженніфер Еністон у бікіні продемонструвала підтягнутий прес

Розкішну актрису сфотографували на пляжі в бікіні, і вона, як завжди, виглядала чудово.

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Дженніфер Еністон може похвалитися розкішною фігурою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/jenniferaniston

Коротко:

Як виглядала Еністон

У що вона була одягнена

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон провела відпустку на іспанській Майорці разом зі своїм коханим Джимом Кертісом.

Як пише Page Six, папараці сфотографували 57-річну зірку під час прогулянки на розкішній яхті, де вона продемонструвала свою спортивну форму в чорному бікіні та рожевих плавках.

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Дженніфер Еністон багато тренується / Фото Instagram/pvolve

На знімках Еністон не тільки засмагає та відпочиває, а й виконує планку прямо на палубі яхти, підтверджуючи свою любов до регулярних тренувань навіть під час відпустки. Компанію парі склали близькі друзі, серед яких колега актриси по серіалу "Друзі" Кортні Кокс, актор Педро Паскаль, а також режисер Джадд Апатоу.

Дженніфер Еністон, помітивши папараці, продемонструвала свою форму, виконуючи планку в бікіні на яхті. pic.twitter.com/CBWrtLBx5x - 23 DERECE (@yirmiucderece) 30 липня 2026

Роман Еністон і Джима Кертіса

Роман Дженніфер Еністон і фахівця з гіпнотерапії Джима Кертіса триває вже понад рік. Вперше чутки про їхні стосунки з’явилися влітку 2025 року після спільного відпочинку на Майорці, а через кілька місяців актриса офіційно підтвердила роман, показавши обранця у своїх соцмережах. Пізніше Еністон називала Кертіса "дуже добрим" і "особливим" чоловіком, а він сам розповідав, що їхні стосунки розвивалися поступово після знайомства через спільних друзів.

Фотографії з іспанського узбережжя швидко розлетілися по закордонних ЗМІ та соцмережах. Шанувальники звернули увагу не тільки на романтичну атмосферу відпочинку пари, а й на чудову фізичну форму актриси, яка, незважаючи на вік, продовжує вражати підтягнутою фігурою.

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Про особу: Дженніфер Еністон Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду, володарка премії "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) та премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де зіграла роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Прикинься моєю дружиною", "Нестерпні боси" тощо. Була визнана журналами People, Cosmopolitan та Esquire найкрасивішою жінкою.

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