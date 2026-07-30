Дітей з Вишневого після трагедії відправили до табору, де царить антисанітарія

Батьки обурені умовами, у яких поселили дітей, більшість з яких втратили домівку.

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Батьки показали фото умов у дитячому таборі / Колаж: Главред, фото: Facebook, Nika Khor

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Батьки обурені умовами табору, куди відправили дітей з Вишневого

Діти, які відпочивають у таборі, скаржаться на погане ставлення

Мінсоцполітики 21 липня повідомило про організацію поїздки для 110 дітей з Вишневого, які постраждали внаслідок техногенної катастрофи, у дитячий центр "Артек" на Закарпатті.

У відомстві зазначили, що на дітей чекала насичена програма, яка поєднувала оздоровлення, психологічну підтримку та активний відпочинок.

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Однак батьки у соцмережах розповіли, що під час перебування їхніх дітей у таборі було виявлено чимало проблем. Про це у місцевій групі повідомила Ніка Хорунжа.

На що скаржаться діти та батьки

Після прибуття до табору на четвертий день частину підлітків батьки забрали через те, що діти телефонували додому та плакали.

Пост про умови в таборі / фото: скріншот

Батьки скаржаться на бруд, плісняву, нестачу душових і туалетів, неякісне харчування та суворий розпорядок. За їхніми словами, підлітки були змушені проводити в ліжках щонайменше 12 годин на добу.

"Тут не дають нічого зробити. Їсти дуже хотів. Прийшли і почали кричати, що лежимо, не рухаємося. Немає вільного часу взагалі, все як в тюрмі. Під дверима стоїть охоронець нічний і двері відкриті повинні бути після 21:30. Слово сказати не можна", - йдеться у повідомленні однієї дитини батькам.

Повідомлення дитини про умови в таборі / фото: соцмережі

Станом на 21:00 30 липня Мінсоцполітики не прокоментувало інформацію, яку поширюють у соцмережах обурені батьки.

Трагедія у Вишневому - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 6 липня у Вишневому після нічної російської атаки оголосили підвищену небезпеку через ризик повторної детонації вибухонебезпечних предметів.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що було встановлено перших причетних до трагедії у Вишневому, де після удару російських ракет по складах зі зброєю стався вибух і пожежа. Всі винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Зокрема співробітники Служби безпеки України спільно з контррозвідкою вже затримали керівників одного з оборонних підприємств, яких підозрюють у порушенні правил зберігання боєприпасів на складі у Вишневому під Києвом.

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