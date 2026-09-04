Трамп розкрив деталі місії Кушнера та Віткоффа: які пропозиції Києву та Москві

Україна готується до візиту та забезпечить безпеку російського повітряного простору під час візиту спеціальних посланців Трампа до РФ.

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Представники Дональда Трампа вирушають на переговори в Україну та Росію / Колаж: Главред, фото: ОП

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Кушнер і Віткофф вирушать до Києва та Москви

Представники Трампа везуть із собою пропозицію щодо припинення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що Джаред Кушнер і Стів Віткофф, які, як очікується, вирушать до Києва та Москви, везуть із собою пропозицію щодо припинення війни.

"Ні, вони везуть із собою пропозицію щодо припинення війни, адже я вже припинив вісім воєн", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами.

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Що передувало

Як повідомлялося, Віткофф і Кушнер відвідають Київ у неділю, 6 вересня, після чергової поїздки до Москви. "Сьогодні вже чітко визначено, що американські представники найближчими днями будуть в Україні та відвідають Росію. Подробиці надійшли від команди президента США. Сьогодні ми обговорили, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідають Москву, а в неділю – Київ", – повідомив Зеленський.

За його словами, Україна готується до цього візиту і забезпечить безпеку російського повітряного простору під час візиту спецпосланців Трампа до РФ. Президент України також наголосив, що очікує припинення ударів по Україні з боку РФ під час візиту Віткоффа та Кушнера до Києва.

Президент підкреслив, що мета української сторони – це "максимально конструктивний, змістовний візит і переговори з американською стороною". "Потрібно шукати реальні варіанти, як довести цю війну до кінця. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм на це скажуть у Москві", – сказав Зеленський.

/ Інфографіка: Главред

Чому війна не закінчиться найближчим часом: названо причину

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що в нинішній ситуації очікувати швидкого завершення війни з Росією не варто. На його думку, Кремль не бачить достатніх підстав для припинення бойових дій, оскільки зупинка війни може обернутися серйозними політичними наслідками для Володимира Путіна.

Як зазначив дипломат, навіть тимчасове припинення вогню здатне створити для російського керівництва додаткові складнощі. Після припинення бойових дій перед російським суспільством неминуче постануть питання про те, заради чого було розпочато війну, яких результатів вдалося досягти і якою ціною.

Саме тому, вважає Огризко, Москва може бути не зацікавлена навіть у короткостроковому перемир’ї. У таких умовах розраховувати на повноцінну мирну угоду ще складніше.

За оцінкою дипломата, закінчення війни потенційно здатне поставити під загрозу стабільність нинішньої політичної моделі Росії. Тому продовження бойових дій може розглядатися Кремлем як спосіб уникнути незручних питань і зберегти існуючий порядок влади.

Раніше Зеленський повідомив про підготовку до нового раунду переговорів із представниками президента США та зазначив, що більш детальна інформація про майбутні контакти стане відома в понеділок.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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