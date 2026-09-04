Україна не буде бити по Росії - Зеленський назвав причину

Удари по Росії Україна призупинить на час візиту переговорників США. Зеленський очікує дзеркальної тиші від Москви.

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Удари по Росії зупинять на час переговорів - заява Зеленського / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Україна не завдаватиме повітряних ударів по РФ

Зеленський пояснив рішення безпекою переговорників

Віткофф і Кушнер відвідають Москву та Київ

Україна не завдаватиме повітряних ударів по країні-агресорці Росії на час візиту американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які найближчими днями мають відвідати Москву, а в неділю - Київ. Київ очікує, що Москва дзеркально утримається від атак на період, необхідний для переговорів і пов’язаної з ними логістики. Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, яке траснював Офіс президента України.

відео дня

Українська сторона вже готується до контактів із представниками адміністрації президента США. За словами Зеленського, до підготовки залучили широку дипломатичну команду, яка працює з американською стороною.

"Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ. Ми готуємося до цього візиту. Була нарада з нашою широкою дипломатичною командою – саме з тими, хто працює з Америкою", - заявив Зеленський.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Окремо президент пояснив, чому Київ не буде атакувати російську територію під час переміщення делегації США. Йдеться саме про безпеку американських представників, а не про послаблення позиції щодо Росії.

"І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємося саме про них, а не про Росію", - наголосив Зеленський.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Водночас Київ очікує аналогічного кроку від Москви. Українська сторона розраховує, що Росія не проводитиме повітряних атак протягом часу, необхідного для роботи американських представників.

"З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов’язані із цим американським візитом", - сказав Зеленський.

Президент також заявив, що Київ розглядає майбутні контакти як можливість просунутися до завершення війни. Водночас українська сторона чекає від американських представників конкретних пропозицій і хоче почути реакцію Москви на них.

"Наша мета – максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у Москві", - зазначив Зеленський.

Чому Путін не хоче сідати за стіл переговорів

Диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін наразі не має зацікавленості у переговорах про завершення війни проти України, а з початком холодів його готовність до діалогу може ще більше знизитися. У Києві вважають, що Кремль може розраховувати на ослаблення України протягом зимового періоду. Про це повідомив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця в інтерв’ю Укрінформу.

За оцінкою представника ОП, російське керівництво може пов’язувати подальший розвиток війни з очікуваннями щодо складного зимового періоду для України. Саме це, на його думку, здатне впливати на позицію Кремля щодо дипломатичного процесу.

"У Путіна тепер немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і... до середини березня, у нього буде ще менше мотивації, бо вважатиме, що українці не настільки сильні..., щоб пережити цю зиму", - зазначив Кислиця.

Водночас Київ не має наміру згортати дипломатичний напрям. Кислиця наголосив, що відмова від таких зусиль за нинішніх умов була б помилковим і небезпечним рішенням.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, член Республіканської партії Борис Пінкус повідомив про підготовку поїздки Віткоффа та Кушнера до Москви з метою донести позицію президента США. Він підкреслив, що передбачається припинення вогню та замороження нинішньої лінії фронту. За його словами, за підсумками візиту Вашингтон визначатиме подальшу політику щодо Москви.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив про активізацію дипломатичного напрямку для пожвавлення переговорів у вересні. Буданов також сказав, що конкретні деталі поки не оприлюднюються.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Вони обговорили формати подальших переговорів під час зупинки в аеропорту Кишинева. Зустріч відбулася 8 червня.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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