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Правила перетину кордону ЄС стануть значно жорсткішими: що зміниться з 6 вересня

Дар'я Пшеничник
4 вересня 2026, 20:54
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Тимчасові пільги, які дозволяли прикордонникам не сканувати відбитки й обличчя в разі перевантаження, втрачають чинність на всіх пунктах пропуску.
Правила перетину кордону ЄС стануть значно жорсткішими: що зміниться з 6 вересня
Правила в'їзду до ЄС посилюються з 6 вересня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Читайте у матеріалі:

відео дня
  • Що змінюється на кордоні ЄС з 6 вересня
  • Скільки тепер триває паспортний контроль
  • Який запас часу радять закладати в аеропорту

З неділі, 6 вересня, перетин зовнішнього кордону ЄС стане суворішим: тимчасові пільги системи EES, які дозволяли прикордонникам не збирати біометричні дані під час перевантаження, втрачають чинність. Нові умови діють на всіх наземних, морських і повітряних пунктах пропуску, а першою про загрозу транспортного колапсу заявила авіаційна галузь, повідомляє Euronews.

Улітку країнам-членам дозволили призупиняти сканування відбитків пальців та облич, щоб розвантажити переходи в надзвичайних ситуаціях. Тепер це виключення анулюється.

У повному обсязі EES запрацювала на кордонах країн-учасниць 10 квітня 2026 року, а поетапне впровадження почалося ще в жовтні 2025-го. Усі ці місяці прикордонні служби мали своєрідну "страховку" - право спрощувати процедуру, коли черги ставали надто довгими.

Паспортний контроль подовшав учетверо

Найболючіше жорсткіші правила вдарять по пасажирах літаків. За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), стандартна перевірка документа, яка раніше забирала 20–25 секунд, тепер триває близько 90 секунд, через що час очікування у великих хабах подвоївся.

Масштаб проблеми показало дослідження британської Financial Times та аналітичної групи Qsensor. У Франкфурті середній час очікування в липні досяг 120 хвилин - удвічі більше, ніж роком раніше. У Мюнхені черги зросли з 31 до 60 хвилин, а в Амстердамі максимальний показник підскочив з 80 до 120 хвилин.

Співзасновник і генеральний директор Global Work & Travel Юрген Гіммельманн радить мандрівникам суттєво збільшити запас часу на поїздки з перетином кордонів ЄС. Раннє прибуття в аеропорт він називає розумним, але не панацеєю: стійки реєстрації багажу можуть бути ще зачинені за чотири години до вильоту, а вже стоячи в черзі на паспортний контроль, пройти поза нею через оголошену посадку не вдасться.

Галузь просить відстрочку до кінця зими

Перевізники та туроператори наполягають зберегти екстрені винятки принаймні до завершення зимового сезону. Туристична індустрія Великої Британії розраховує на компроміс із Брюсселем, оскільки технічна готовність усіх держав-учасниць досі викликає сумніви.

"Ми продовжуємо тиснути на Європейську комісію, щоб дозволити використання цих заходів і після вересня, усвідомлюючи, що попереду ще довгий шлях до того, як EES почне повністю та стабільно працювати в усіх країнах-учасницях", - зазначив директор з публічних зв'язків британської асоціації турбізнесу ABTA Люк Петербрідж.

Українці в ЄС - новини за темою

Як повідомляв Главред, Європейський Союз продовжить дію тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2028 року, водночас запроваджуючи обмеження для окремої категорії заявників. Паралельно Польща з липня скорочує безкоштовне проживання і посилює контроль за працевлаштуванням українців, а Німеччина, навпаки, спрощує процедуру визнання водійських прав.

Крім того, у Чехії відбувся перегляд законодавства, пов'язаного з українськими біженцями. Місцеві джерела повідомляли, що заплановані зміни для українських біженців у Чехії суттєво змінять поточну ситуацію в цьому секторі. Наразі офіційні сторони аналізують перші результати.

Нагадаємо, що Ірландія оголосила про продовження тимчасових дозволів для українських громадян. Під час виступу було наголошено, що заплановані важливі зміни для біженців з України суттєво змінять поточні правила та умови для всіх сторін.

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Про джерело: Euronews

Euronews - провідний європейський цілодобовий інформаційний телеканал, що суміщає відеохроніку світових подій і аудіокоментарів тринадцятьма мовами, крім того, ведеться вечірнє мовлення румунською мовою. Кабельне, супутникове і ефірне мовлення EuroNews охоплює понад 350 мільйонів домоволодінь в 155 країнах світу (у Європі, Африці, Азії, Австралії, Північній і Південній Америці, а також на Близькому Сході). Рік заснування - 1993, пише Вікіпедія.

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