Країни Європи закликали громадян негайно виїхати з України: яка причина

Чотири країни Західної Європи оновили рекомендації щодо поїздок в Україну.

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Європа попереджає про удари РФ і перебої зі світлом / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН, Главред

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Британія, Нідерланди, Італія та Німеччина оновили рекомендації щодо поїздок в Україну

Країни закликають утриматися від подорожей через загрозу російських атак

Британія попереджає про перебої зі світлом, водою та опаленням узимку

Кілька країн Західної Європи наприкінці серпня оновили рекомендації для своїх громадян щодо поїздок в Україну. Велика Британія, Нідерланди, Італія та Німеччина закликають утриматися від подорожей через загрозу російських атак. Про це свідчать повідомлення на сайтах МЗС.

Велика Британія радить утриматися від поїздок до більшості регіонів України. Британське МЗС зазначає, що російські удари по енергосистемі можуть спричинити аварійні та планові відключення електроенергії, які також вплинуть на опалення й водопостачання. Окремо громадян попереджають, що взимку температура може опускатися нижче -20 °C.

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"Існує постійний ризик заподіяння шкоди громадянам Великої Британії внаслідок російських атак по всій Україні, зокрема від ракет і безпілотників, які вражають непередбачувані цілі, або від падаючих уламків", - йдеться у повідомленні.

У Британії також наголошують, що туристична страховка може втратити чинність, якщо людина вирушить до регіону всупереч офіційним рекомендаціям. Водночас Велика Британія не поширює найсуворіші рекомендації на Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську, Львівську області та Чернівці.

Звідки і якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Італія також категорично не рекомендує своїм громадянам поїздки до України через ракетні атаки по всій території країни. Посольство Італії в Києві попри рекомендацію утриматися від будь-яких поїздок до України, журналістам і операторам, які вже перебувають у країні, радять бути максимально обережними та ретельно оцінювати необхідність внутрішніх переміщень. Роботодавцям також рекомендують вживати заходів для запобігання та мінімізації ризиків.

Німеччина напередодні Дня Незалежності також оновила рекомендації, попередивши про можливе посилення російських повітряних атак. Берлін і надалі не рекомендує поїздки в Україну.

МЗС Нідерландів наголосило, що вся територія України має червоний рівень небезпеки. МЗС радить не їхати в Україну за жодних обставин, а тим, хто вже перебуває в країні, - залишити її, щойно це буде безпечно. Також наголошується, що посольство Нідерландів не зможе надати допомогу в разі проблем.

РФ готує удари по енергетиці України - попередження експертів

Міністерство оборони РФ заявило, розпочало підготовку до масованих ударів по об’єктах енергетики України. У російському відомстві заявили, що такі удари нібито стануть "відповіддю на атаки" по цивільній інфраструктурі та паливно-енергетичному комплексу Росії.

За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, Росія наразі здатна атакувати Україну понад сотнею реактивних дронів. Водночас українські захисники, за його оцінкою, ефективно протидіють повітряним атакам.

Раніше представник ГУР Андрій Черняк попереджав, що восени Росія може посилити удари по українській енергетиці. Серед потенційних цілей - об’єкти генерації, теплопостачання та газової галузі.

Ризик посилення атак по Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький повідомив про те, що Росія виробляє понад 220 ракет на місяць та має в запасі близько 130 балістичних ракет. За даними Bloomberg, зима стане для української енергосистеми найважчою від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, монітори попереджали про ризик ударів по Києву та області. закликали реагувати на повітряні тривоги. У повідомленні наголошувалося, що у разі оголошення тривоги через балістичну загрозу слід заходити у безпечні приміщення або перебувати подалі від вікон.

Держдепартамент США залишив для України четвертий, максимальний рівень небезпеки та закликав громадян не подорожувати. Також повідомляли, що дипломатам обмежили пересування, а членам сімей держслужбовців заборонили в’їзд до країни.

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