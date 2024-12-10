Китай різко обриває співпрацю з РФ: експорт знижується, торгівля стискається

Зважаючи на обережність Пекіна, який побоюється вторинних санкцій, фінансова співпраця з РФ звужується.

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Китай скоротив торгівлю з Росією вперше за місяці / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з YouTube

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Китай скорочує постачання товарів до Росії

Двосторонній товарообіг між Росією та Китаєм в листопаді скоротився на 5%

У листопаді експорт товарів із Китаю до Росії в юанях скоротився на двозначний показник, вперше за останні чотири місяці, після жовтневого зростання на 24%.

Як повідомляє Reuters з посиланням на китайську митницю 10 грудня, обсяг поставок до Росії знизився на 10,5% у річному вираженні, що стало першим спадом із липня.

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Імпорт із Росії також зменшився: у листопаді показник впав на 7,4%, порівняно зі зниженням на 4,3% у жовтні. При цьому митниця Китаю не надала деталей щодо товарів, які експортувалися або імпортувалися.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / инфографика Главред

Російський президент Володимир Путін 4 грудня заявив, що основною проблемою у торгівлі між країнами залишаються розрахунки в національних валютах, і запевнив, що центральні банки працюють над вирішенням цього питання.

Однак, зважаючи на обережність Пекіна, який побоюється вторинних санкцій, фінансова співпраця з РФ звужується.

На тлі цих подій китайський виробник телевізорів, який працює під брендами Philips, Sharp і Sony, зупинив завод у Ленінградській області через труднощі з оплатою запчастин.

У листопаді двосторонній товарообіг між Росією та Китаєм становив 145,9 млрд юанів ($20,14 млрд), що на 5% менше, ніж у жовтні.

Останні новини про Китай

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, нещодавно Китай зробив заяву про переговори України та РФ. Міжнародна спільнота має допомогти поновити прямі переговори між Києвом та Москвою, вважає Пекін.

Експерти ISW зазначають, що Путін не отримав потрібної йому підтримки на саміті БРІКС, адже Китай послав особливий сигнал. Як звернули увагу аналітики, Сі Цзіньпін закликав до деескалації "української кризи".

Водночас голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок висунув думку, що Трамп хоче розірвати зв'язок Росії і Китаю. В США, на його думку, ймовірно, запустять нову економічну модель.

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