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Трамп "дуже прямо" пообіцяв, що підтримуватиме Україну у війні з РФ - Зеленський

Руслана Заклінська
28 вересня 2024, 23:54
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Кандидат у президенти США Дональд Трамп пообіцяв підтримувати Україну у разі своєї перемоги на виборах, розповів Володимир Зеленський.
Трамп 'дуже прямо' пообіцяв, що підтримуватиме Україну у війні з РФ - Зеленський
Трамп пообіцяв, що він буде на боці України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Експрезидент США Дональд Трамп, який знову претендує на посаду президента, заявив, що підтримуватиме Україну у разі своєї перемоги на виборах. Цю обіцянку Трамп озвучив під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Про це президент України розповів в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

Під час закритої зустрічі 27 вересня Зеленський представив Трампу свій "план перемоги" у війні. Кандидат від Республіканської партії заявив, що працюватиме як з Україною, так і з Росією для завершення війни.

"Я не знаю, що буде після виборів і хто буде президентом... Але я отримав від Дональда Трампа дуже пряму інформацію, що він буде на нашому боці, що він буде підтримувати Україну", - зазначив президент України.

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За його словами, кандидат у президенти США виявив значний інтерес до "Плану перемоги" під час їхньої зустрічі в Нью-Йорку. Трамп ставив багато запитань щодо ситуації на фронті, потреб в західній допомозі та причин війни.

Крім того, Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс і президентом Джо Байденом. Він наголосив, що прагне "об'єднаної підтримки США" у боротьбі з агресією Росії і не бажає підтримувати жодну зі сторін на майбутніх виборах у США.

"Я не хочу бути втягнутим у виборчий період… Я не хочу втратити ту чи іншу частину американців", - додав Зеленський.

Трамп 'дуже прямо' пообіцяв, що підтримуватиме Україну у війні з РФ - Зеленський
План перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Зустріч Трампа і Зеленського - що відомо

Нагадаємо, глава України перебував у США з офіційним візитом з 22 по 27 вересня.

27 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Трамп охарактеризував цю зустріч як "гарний знак" та підкреслив свою готовність співпрацювати з демократами для завершення війни в Україні.

У ході бесіди Трамп несподівано почав розхвалювати Зеленського і заявив, про хороші стосунки з ним. Водночас він згадав, що має "дуже хороші стосунки" і з лідером Росії Володимиром Путіним.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії після зустрічі з Зеленським заявив, що для завершення війни необхідно укласти справедливу угоду в належний час. На запитання про те, якою має бути така угода, він відповів, що поки ще рано про це говорити, але він і Зеленський мають свої ідеї.

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