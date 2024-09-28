Трамп 'дуже прямо' пообіцяв, що підтримуватиме Україну у війні з РФ - Зеленський

Кандидат у президенти США Дональд Трамп пообіцяв підтримувати Україну у разі своєї перемоги на виборах, розповів Володимир Зеленський.

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Трамп пообіцяв, що він буде на боці України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Експрезидент США Дональд Трамп, який знову претендує на посаду президента, заявив, що підтримуватиме Україну у разі своєї перемоги на виборах. Цю обіцянку Трамп озвучив під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Про це президент України розповів в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

Під час закритої зустрічі 27 вересня Зеленський представив Трампу свій "план перемоги" у війні. Кандидат від Республіканської партії заявив, що працюватиме як з Україною, так і з Росією для завершення війни.

"Я не знаю, що буде після виборів і хто буде президентом... Але я отримав від Дональда Трампа дуже пряму інформацію, що він буде на нашому боці, що він буде підтримувати Україну", - зазначив президент України. відео дня

За його словами, кандидат у президенти США виявив значний інтерес до "Плану перемоги" під час їхньої зустрічі в Нью-Йорку. Трамп ставив багато запитань щодо ситуації на фронті, потреб в західній допомозі та причин війни.

Крім того, Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс і президентом Джо Байденом. Він наголосив, що прагне "об'єднаної підтримки США" у боротьбі з агресією Росії і не бажає підтримувати жодну зі сторін на майбутніх виборах у США.

"Я не хочу бути втягнутим у виборчий період… Я не хочу втратити ту чи іншу частину американців", - додав Зеленський.

План перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

Зустріч Трампа і Зеленського - що відомо

Нагадаємо, глава України перебував у США з офіційним візитом з 22 по 27 вересня.

27 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Трамп охарактеризував цю зустріч як "гарний знак" та підкреслив свою готовність співпрацювати з демократами для завершення війни в Україні.

У ході бесіди Трамп несподівано почав розхвалювати Зеленського і заявив, про хороші стосунки з ним. Водночас він згадав, що має "дуже хороші стосунки" і з лідером Росії Володимиром Путіним.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії після зустрічі з Зеленським заявив, що для завершення війни необхідно укласти справедливу угоду в належний час. На запитання про те, якою має бути така угода, він відповів, що поки ще рано про це говорити, але він і Зеленський мають свої ідеї.

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