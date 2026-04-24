Трамп накинувся на принца Гаррі через заяву щодо України: що його так розлютило

Дар'я Пшеничник
24 квітня 2026, 08:24
Принц Гарі нагадав, що США були серед держав, які гарантували Україні безпеку після її рішення відмовитися від ядерного арсеналу.
Трамп, принц Гарри
Трамп розлютився через заяву принца Гаррі / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою на адресу молодшого сина британського короля принца Гаррі після того, як той під час візиту до Києва закликав Вашингтон не відступати від своїх зобов’язань щодо підтримки України. Про це повідомляє Sky News.

Що саме заявив принц Гаррі

Під час перебування у Києві принц Гаррі звернувся до американського керівництва із закликом дотримуватися своїх "міжнародних договірних зобов’язань".

Він нагадав, що США були серед держав, які гарантували Україні безпеку після її рішення відмовитися від ядерного арсеналу. Гаррі підкреслив, що нинішня ситуація вимагає від Вашингтона не символічних жестів, а реального підтвердження своєї ролі як ключового гаранта стабільності у світі.

"Сполучені Штати відіграють унікальну роль у цій історії. Не тільки через свою міць, а й тому, що, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Америка була частиною гарантії того, що суверенітет і кордони України будуть дотримані. Це момент для американського лідерства, момент для Америки, щоб показати, що вона може виконувати свої міжнародні договірні зобов'язання – не з благодійності, а через свою незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності", - заявив він.

Трамп відповів різко

Реакція Трампа була миттєвою та доволі жорсткою. Президент США поставив під сумнів право принца Гаррі говорити від імені Великої Британії.

"Я думаю, що я висловлюю думку Великої Британії більше, ніж принц Гаррі… Але я дуже ціную його пораду", – заявив Трамп.

Трамп накинувся на принца Гаррі через заяву щодо України: що його так розлютило
Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - новини за темою

Як повідомляв Главред, Київ готовий до можливої зустрічі лідерів України, Росії, Туреччини та, ймовірно, США, яку можуть організувати в Туреччині. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна не прийме російські вимоги щодо виведення військ із Донбасу та будь-які ультиматуми, що суперечать територіальній цілісності держави.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова сприяти прямим переговорам між Україною та Росією, зокрема організації зустрічі на рівні лідерів. За його словами, Анкара підтримує ідею мирного врегулювання через переговорний процес і готова надати майданчик для діалогу, якщо обидві сторони висловлять згоду.

У Кремлі не виключають відновлення переговорів у Стамбулі, однак заявляють, що це питання наразі не є для Росії пріоритетним. Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Росія нібито не нав’язує переговори, але готова до них, якщо інша сторона буде готова.

