Трамп може посилити тиск на Київ: ВВС про ймовірну відповідь на ультиматум Путіна

Головне питання зараз - яким буде наступний крок Дональда Трампа.

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Дональд Трамп може відповісти на ультиматум Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

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Трамп здатний вплинути на розвиток ситуації

Путін лише тягне час і висуває все нові відмовки

Дії президента США Дональда Трампа на поточному етапі переговорів щодо закінчення війни в Україні можуть зіграти ключову роль.

Як пише BBC, Трамп здатний вплинути на розвиток ситуації в протилежних напрямках.

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З одного боку, він може дійти висновку, що президент РФ Володимир Путін лише тягне час і висуває все нові відмовки, щоб уникнути реального перемир'я.

Однак з іншого боку - Трамп може надати російському лідеру дипломатичну підтримку і чинити тиск на Київ, щоб Україна погодилася почати переговори в Стамбулі і розглянула вимоги Москви, навіть якщо припинення вогню до 12 травня не буде досягнуто.

Також BBC нагадує, що 9 травня посольство США в Києві випустило попередження для своїх громадян про високий ризик масованих повітряних атак найближчими днями.

Особливу тривогу викликає можливість повторного застосування Росією балістичної ракети "Ліщина", яку в самій РФ називають "невразливою".

"Головне питання зараз - яким буде наступний крок Трампа, адже від нього може залежати подальший напрямок подій", - підкреслює видання.

Раніше Макрон сказав, скільки миротворців можуть відправити в Україну. Може йтися про відправку дуже невеликої кількості військових, заявив президент Франції.

Нагадаємо, раніше Мерц відповів на пропозицію Путіна щодо переговорів без припинення вогню. Раніше пролунав спільний заклик до тимчасового перемир'я, нагадав Фрідріх Мерц.

Як повідомляв Главред, раніше Путін запропонував Україні прямі переговори в Туреччині 15 травня. Він заявив, що зателефонує з таким проханням Ердогану. Мовляв, Росія готова до переговорів "без попередніх умов", але водночас буде, мовляв, прагнути "до усунення першопричин конфлікту".

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