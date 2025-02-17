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"Це економічна колонізація України": деталі плану про корисні копалини

Ангеліна Підвисоцька
17 лютого 2025, 22:23
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The Telegraph називає умови угоди більш жорсткими, ніж вимоги до Німеччини 2021 року.

'Це економічна колонізація України': деталі плану про корисні копалини
Умови угоди про корисні копалини / Колаж: Главред, фото: ОПУ, Білий дім

Президент США Дональд Трамп вимагає "відшкодування" від України та виплати 500 мільярдів доларів. Ця вимога виходить далеко за рамки контролю США над критично важливими корисними копалинами держави. Про це повідомляє The Telegraph.

Як стверджується, ця угода охоплює ширший ресурсний потенціал України, куди входять порти, інфраструктура, нафта і газ. Це передбачає так звану економічну колонізацію України на невизначений термін.

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"Документ передбачає непідйомний тягар "репарацій", виконання яких практично неможливе", - йдеться в матеріалі.

США хочуть отримати 50% усіх доходів України від видобутку ресурсів і 50% фінансової вартості всіх нових ліцензій, які будуть видані третіми сторонами на майбутню комерціалізацію цих ресурсів.

Також передбачається, що Сполучені Штати отримуватимуть заставне право на доходи - пріоритетні виплати на користь Вашингтона. Видання називає умови цієї угоди ще гіршими, ніж санкції, що були накладені на Німеччину та Японію після їхньої поразки 1921 року.

"Якби цей проєкт було ухвалено, вимоги Трампа становили б більшу частку ВВП України, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором, згодом скорочені на Лондонській конференції 1921 року і за планом Дауеса 1924 року. Водночас він, схоже, готовий повністю зняти з Росії відповідальність", - йдеться в повідомленні.

Передача рідкоземельних металів США

Президент США Дональд Трамп хоче отримати рідкоземельні метали України в обмін на допомогу від Америки.

Україна може погодитися на передачу рідкоземельних металів США. Відповідна ідея про спільний видобуток металів фігурувала навіть у "плані перемоги" Зеленського. Як пишуть ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента, восени Зеленський обговорював це питання з Трампом.

"Це було пунктом плану перемоги. У нас є спеціальні ресурси, зокрема рідкоземельні ресурси, уран, літій, титан, і важливо, щоб це не дісталося Росії. Тому президент пропонував, щоб це було спеціально захищено і спеціально використовувалося з ключовими партнерами", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, у листопаді минулого року журналісти Financial Times писали, що план перемоги Зеленського передбачає, зокрема, і доступ США до природних ресурсів України в обмін на військову допомогу. Також Київ нібито запропонував американцям замінити війська Штатів у Європі на українські військові сили.

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Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною консервативною газетою, яку видає в Лондоні Telegraph Media Group, а також яка поширюється у Великій Британії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого вебсайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф було запущено 1995 року. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну вебсайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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