"Тільки старт переговорів": експерт оцінив відомості про готовність Байдена зустрітися з Путіним

Експерт Віталій Кулик нагадав - існує мова політики, яка передбачає можливість завжди залишати шлях для переговорного процесу.

Експерт оцінив відомості про готовність Байдена зустрітися з Путіним / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Інших варіантів для переговорів між США і Росією − крім деокупації – немає. Саме так оцінив в інтерв'ю Главреду директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик інформацію, озвучену в рамках президента Зеленського у Вашингтон - про те, що президент Джо Байден готовий зустрітися особисто з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Очевидно, що існує мова політики, яка передбачає можливість завжди залишати шлях для переговорного процесу. Білий Дім і більшість його спікерів вказують на те, що не бачать готовності Росії до таких переговорів, але ніколи не закривали для них можливості. Втім, вони висували певні умови для таких переговорів, які, зокрема, будуть відображені в "Формулі миру" від Зеленського - деокупації України, покарання винних, репарації і ряду інших моментів, щоб можна було б хоча б почати якісь предметні переговори з Росією. Тобто інших варіантів для переговорів немає - лише деокупація. А в нашому розумінні - це принаймні звільнення територій станом на 1991 рік. Як на мене, це буде тільки початком переговорів, подальші триватимуть вже з пост-Росією, тобто тими державами, які утворюються на території нинішньої РФ після повалення режиму Путіна і стосуватимуться репарацій", − підсумував він.

Візит президента Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня поїхав з візитом до США. Український гарант вирушив у першу міжнародну поїздку з моменту повномасштабного нападу Росії. Він провів зустріч з Президентом Штатів Джо Байденом, американськими високопосадовцями та виступив у Конгресі.

В ході спільної пресконференції Байден заявив, що Україні передається батарея ЗРК Patriot. Крім того, за його словами, 50 держав відправлять Києву більше 2 тисяч танків, іншої бронетехніки, 800 артилерійських систем, більше 2 мільйонів артилерійських снарядів і більше 50 MLRS.

Президента України Володимира Зеленського під час його виступу в Конгресі США парламентарії вітали стоячи і оплесками.

Зеленський закликав Штати посилити військову підтримку України І сказав, що битва за Бахмут на Донеччині визначить, як розвиватимуться події надалі. Крім того, Зеленський зазначив, що Київ не просить Вашингтон відправляти своїх солдатів на війну РФ проти України.

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