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РФ не переможе у війні, але говорити з Путіним все одно доведеться - Байден

22 грудня 2022, 05:19
Незалежно від того, чи вважається закордонний лідер ворогом, діалог з ним залишається основою міжнародної політики, переконаний президент США Джо Байден.
Байден, Зеленський, Путін
Байден вважає, що говорити з Путіним все одно доведеться / скріншот

Президент США Джо Байден заявив, що війна України та Росії не обійдеться без переговорів з господарем Кремля Володимиром Путіним. За його словами, незалежно від того, чи вважається закордонний лідер ворогом, діалог з ним залишається основою міжнародної політики.

Про це Байден сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

"Вся політика - персональна, вона про те, щоби дивитися в очі. Немає заміни тому, щоб сідати один проти одного і дивитися в очі, друг це чи ворог", - сказав президент США

При цьому Байден додав, що РФ програє у війні з Україною. Ознакою цього президент США вважає, зокрема перехід Росії до ударів по цивільних об'єктах.

"Цей хлопець (Путін, - ред.), він програє. Він уже програвав у минулому. Ми з Зеленським разом зробимо все, щоби цей хлопець не переміг", - сказав глава Білого дому.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну пресконференцію.

Байден заявив, що Україна перевершила очікування Росії, здобувши перемогу в битвах за Київ, Харків і Херсон. Байден зазначив, що український гарант шукає справедливого миру. Натомість російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупинити цю несправедливу війну.

У свою чергу, Зеленський заявив, що його візит до США став історичним для відносин України та Америки - за 300 днів повномасштабної війни вони вийшли на новий рівень.

"Ми вийшли на рівень реального союзництва, яке наповнене змістом", - сказав Зеленський.

Поїздку президента України у США забезпечував амріканський військовий літак. Різні структури США були активно залучені до організації та забезпечення заходів безпеки під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Їхнім завданням було вивезти Зеленського з України, яку президент залишив вперше з початку російського вторгнення, і повернути його в Україну.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін Джо Байден війна Росії та України
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