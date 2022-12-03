РФ повинна припинити війну в Україні: у Держдепі озвучили умови для переговорів Байдена і Путіна

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс прокоментував можливість переговорів Байдена і Путіна / Reuters

Президент США Джо Байден буде готовий зустрітися з Володимиром Путіним для переговорів про мир в Україні, якщо Росія продемонструє готовність покласти край війні.

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу 2 грудня.

"Те, що сказав президент Байден, - це якщо Путін готовий припинити цю війну в Україні, ми зі свого боку готові приєднатися до дипломатії. Включаючи можливі переговори (Байдена, - ред.) з Путіним", - зазначив дипломат.

Прайс підкреслив, що в той же час Сполучені Штати проводитимуть такі переговори в тісній координації з союзниками по НАТО і Києвом.

"Нічого про Україну без України", - озвучив американський чиновник основний принцип переговорів.

Прайс також додав, що США ніколи не визнають спроб незаконної анексії Росією українських територій, окупованих після 2014 року.

Однак, за його словами, Москва зараз дуже чітко дає зрозуміти, що не налаштована на конструктивний діалог і дипломатію.

"Тому разом з нашими партнерами і союзниками ми зосереджені на тому, щоб притягнути РФ до відповідальності за її злодіяння, підтримати Україну в зусиллях захиститися від агресії, а також зменшити для решти світу вплив війни, розв'язаної Путіним", - резюмував представник Держдепу.

Можливі переговори Байдена і Путіна

1 грудня президент США Джо Байден заявив про готовність до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, проте є одна умова. Глава Кремля повинен показати інтерес до якнайшвидшого закінчення війни в Україні та вивести свої війська.

"Я готовий поговорити з паном Путіним, якщо він дійсно проявить інтерес до того, щоби покласти край війні. Але, схоже, він цього робити не збирається", - зазначив лідер США.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков прокоментував можливість переговорів Байдена і Путіна. За його словами, в РФ не готові прийняти умови Вашингтона. Зокрема, Росія не планує забирати свої війська з території України.

"США, як і раніше, не визнають нові території в складі РФ, і звичайно це істотно ускладнює пошук ґрунту для взаємного обговорення", - заявив Пєсков.

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