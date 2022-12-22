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Байден готовий зустрітися з Путіним: у США розкрили подробиці

22 грудня 2022, 21:50
Байден готовий буде зустрітися з Путіним, якщо Росія проявить серйозну готовність до переговорів.
Байден, Росія
Байден, Росія / УНІАН

Президент США Джо Байден готовий зустрітися особисто з російським президентом Володимиром Путіним.

Як заявив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, це може статися в разі готовності Путіна до переговорів.

"Байден готовий буде зустрітися з Путіним, якщо Росія проявить серйозну готовність до переговорів, - підкреслив координатор зі стратегічних комунікацій.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня поїхав з візитом до США. Український гарант вирушив у першу міжнародну поїздку з моменту повномасштабного нападу Росії. Він провів зустріч з Президентом Штатів Джо Байденом, американськими високопосадовцями та виступив у Конгресі.

В ході спільної прес-конференції Байден заявив, що Україні передається батарея ЗРК Patriot. Крім того, за його словами, 50 держав відправлять Києву більше 2 тисяч танків, іншої бронетехніки, 800 артилерійських систем, більше 2 мільйонів артилерійських снарядів і більше 50 MLRS.

Президента України Володимира Зеленського під час його виступу в Конгресі США парламентарії вітали стоячи і оплесками.

Зеленський закликав Штати посилити військову підтримку України та сказав, що битва за Бахмут на Донеччині визначить, як розвиватимуться події надалі. Крім того, Зеленський зазначив, що Київ не просить Вашингтон відправляти своїх солдатів на війну РФ проти України.

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