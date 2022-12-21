Байден зробив першу заяву про війну в Україні і пройшовся по Путіну

Сполучені Штати планують посилити здатність України захистити себе, в тому числі і поліпшити протиповітряну оборону за допомогою систем ППО Patriot.

Зеленський і Байден / соцмережі

Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін продовжує свої спроби використовувати зиму в якості зброї.

Як сказав Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, населення України надихає весь світ, пише журналіст Дженніфер Якобс в Twitter.

"Путін намагається використовувати зиму як зброю, але український народ продовжує надихати світ", - зазначив лідер США.

За його словами, Сполучені Штати планують посилити здатність України захистити себе, в тому числі і поліпшити протиповітряну оборону за допомогою систем ППО Patriot.

Передача Україні систем ППО Patriot

Президент Володимир Зеленський говорив, що веде переговори з американським колегою Джо Байденом про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про плани США поставити Україні ЗРК Patriot, заявив, що Кремль чекає підтвердження цієї інформації.

Також Пєсков вважає, що дані ЗРК "безумовно" стануть метою для російських окупантів.

У США відповіли на погрози РФ після того, як стало відомо про наміри Вашингтона передати Києву системи ППО Patriot. Зокрема, прес-секретар Пентагону Пет Райдер заявив, що реакція Кремля на рішення Вашингтона не вплине на військову допомогу США Україні.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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