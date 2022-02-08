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Порошенко відповів Путіну на пропозицію політичного притулку, дорікнувши Зеленському

8 лютого 2022, 11:11

Лідер "Європейської солідарності" зазначив, що одвічна російська практика "піклуватися" про українську політику вже не працює.

Путін, Зеленський, Порошенко
Путін, Зеленський, Порошенко / УНІАН

П'ятий президент України Петро Порошенко відповів президенту Росії Володимиру Путіну про пропозицію політичного притулку.

"Наша команда неодноразово заявляла, що переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський, перш за все, хоче зробити подарунок Путіну. Зараз це підтвердив вже сам Путін. Раджу Володимиру Олександровичу припинити радувати Путіна і зайнятися захистом країни. І саме туди спрямувати свої зусилля і зусилля правоохоронних органів, які зараз займаються Порошенком більше, ніж російською загрозою", - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook

Також він зазначив, що Путіну не варто "піклуватися" про українську політику і політиків".

"А Володимиру Володимировичу нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика "піклуватися" про українську політику і політиків вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний Президентом України", - підсумував Порошенко.

Пропозиція Путіна

Нагадаємо, під час пресконференції після зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном Путін публічно в іронічній формі звернувся до п'ятого Президента України, запропонувавши йому політичний притулок в Росії через звинувачення в державній зраді в Україні.

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"Хочу підтвердити свою пропозицію. Ми готові таким, як пан Порошенко надати притулок в Росії. Його переслідування як державного злочинця - надмірна заявка на успіх", - сказав Путін.

Також президент РФ зазначив, що про це він нібито говорив і раніше.

"Свого часу, коли пан Порошенко був ще президентом України, я йому казав, що якщо у нього виникнуть якісь складнощі у майбутньому, Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді іронізував багато з цього питання. Сьогодні хочу підтвердити свої пропозиції, попри наші серйозні розбіжності щодо врегулювання на Донбасі", - заявив президент РФ.

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Автор: Сергій Кущ
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Петро Порошенко Володимир Путін
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