Порошенко відповів Путіну на пропозицію політичного притулку, дорікнувши Зеленському

Лідер "Європейської солідарності" зазначив, що одвічна російська практика "піклуватися" про українську політику вже не працює.
П'ятий президент України Петро Порошенко відповів президенту Росії Володимиру Путіну про пропозицію політичного притулку.
"Наша команда неодноразово заявляла, що переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський, перш за все, хоче зробити подарунок Путіну. Зараз це підтвердив вже сам Путін. Раджу Володимиру Олександровичу припинити радувати Путіна і зайнятися захистом країни. І саме туди спрямувати свої зусилля і зусилля правоохоронних органів, які зараз займаються Порошенком більше, ніж російською загрозою", - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook
Також він зазначив, що Путіну не варто "піклуватися" про українську політику і політиків".
"А Володимиру Володимировичу нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика "піклуватися" про українську політику і політиків вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний Президентом України", - підсумував Порошенко.
Пропозиція Путіна
Нагадаємо, під час пресконференції після зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном Путін публічно в іронічній формі звернувся до п'ятого Президента України, запропонувавши йому політичний притулок в Росії через звинувачення в державній зраді в Україні.
"Хочу підтвердити свою пропозицію. Ми готові таким, як пан Порошенко надати притулок в Росії. Його переслідування як державного злочинця - надмірна заявка на успіх", - сказав Путін.
Також президент РФ зазначив, що про це він нібито говорив і раніше.
"Свого часу, коли пан Порошенко був ще президентом України, я йому казав, що якщо у нього виникнуть якісь складнощі у майбутньому, Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді іронізував багато з цього питання. Сьогодні хочу підтвердити свої пропозиції, попри наші серйозні розбіжності щодо врегулювання на Донбасі", - заявив президент РФ.
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