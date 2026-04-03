Таємний плацдарм у Лівії: у RFI дізналися про удари ЗСУ по танкерах РФ

Олексій Тесля
3 квітня 2026, 19:28
За інформацією лівійських співрозмовників, у країні можуть перебувати понад 200 українських військових фахівців.
Україна атакує в морі цілі РФ / Колаж: Головред, фото: прес-служба СБУ

  • Зафіксовано активність українських військових у Лівії
  • Атакований газовоз "Арктичний Метагаз" біля лівійського узбережжя

У західній Лівії зафіксовано активність українських військових, що може свідчити про негласне протистояння з Росією у регіоні.

Як повідомляє RFI , приводом для уваги став інцидент 4 березня, коли Росія звинуватила українські та британські спецслужби в атаці на газовоз "Арктичний Метагаз" біля лівійського узбережжя.

Судно, пов'язане з російським тіньовим флотом, за попередніми даними, було вражене морським безпілотником.

Джерела видання стверджують, що може йтися про дрону українського виробництва, запущеного з бази в районі Меліти. Удар припав по машинному відділенню, що вивело судно з ладу.

За інформацією лівійських співрозмовників, у країні можуть перебувати понад 200 українських військових фахівців. Вони розміщені на кількох об'єктах, включаючи базу в Місраті та майданчик у Завії, де використовуються безпілотні системи та розгорнута відповідна інфраструктура.

Також повідомляється про координаційний пункт у районі Тріполі, де взаємодіють українські та лівійські військові.

Присутність української сторони оформлена угодою з урядом у Тріполі: в обмін на навчання та підтримку, включаючи роботу з дронами, обговорюються ширші форми співробітництва — від постачання озброєння до інвестицій у нафтовий сектор.

Наголошується, що атака на "Арктичний Метагаз" може бути не єдиним випадком: раніше, у грудні 2025 року, у Середземному морі вже фіксувався удар по танкеру, пов'язаному з російським флотом.

Атаки на нафтовий сектор Росії: оцінка експерта

Військовий аналітик Іван Ступак вважає , що посилення ударів по нафтових танкерів здатне відчутно послабити російську економіку. На його думку, Україна може розширити географію операцій за межі Чорного моря та цілеспрямовано атакувати порожні судна, щоб мінімізувати екологічні ризики та уникнути ескалації на міжнародному рівні. Основне завдання таких дій — створити загрозу збитків для судноплавних компаній і тим самим відбити бажання заходити в російські порти.

Як повідомляв Главред , раніше губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар заявив, що безпілотники атакували танкер у порту Ростова . Відомо, що дрони потрапили до танкера, проте розливу нафти "вдалося уникнути".

Як повідомлялося раніше, морські дрони СБУ Sea Baby вразили нафтовий танкер Dashan , що входить до тіньового флоту РФ. Внаслідок атаки в Чорному морі судно виведено з ладу.

Нагадаємо, що неподалік протоки Босфор стався вибух на танкері тіньового флоту Росії - судно Kairos під прапором Гамбії прямувало до російського порту Новоросійськ без вантажу.

Про джерело: RFI

RFI або Міжнародне радіо Франції - державна міжнародна мережа новин у Франції. З 59,5 мільйонами слухачів у 2022 році це одна з найбільш слуханих міжнародних радіостанцій у світі разом із Deutsche Welle, Всесвітньою службою BBC, Голосом Америки та Міжнародним радіо Китаю, пише Вікіпедія.

