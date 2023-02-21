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Повалення режиму Путіна і звільнення Криму: Пономарьов назвав умови великих змін в РФ

21 лютого 2023, 03:30
Чорні лебеді всередині самої Росії можуть запустити сценарії силового повалення влади в країні, вважає російський опозиційний політик Ілля Пономарьов.
Пономарьов, Кремль
Люди в Росії діятимуть проти влади силою, коли побачать передумови до обвалу системи - Пономарьов / Колаж Главред, УНІАН

Певні групи, які налаштовані на силову зміну влади в Росії, діятимуть тоді, коли країна зануриться в стан неконтрольованого обвалу. Передумовами відсторонення чинного керівництва можуть стати не тільки поразка у війні проти України або втрата окупованого Криму. Про це заявив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що зараз в Росії немає груп, які були б незалежними від Кремля, оскільки проти них вже була б розв'язана боротьба. Силовий сценарій стане можливим після того, як країна зануриться в хаос.

"Якби створювалася єдина сила, про яку можна було б говорити, її б уже громили. Тому, природно, ми про це дізнаємося тільки в самому кінці. Є зовнішні сили, як, наприклад, ми створюємо в Україні, як "Легіон Свободи Росії" і тому подіібне, які теж налаштовані на силову зміну влади в РФ. Але все це буде відбуватися в потрібний момент часу, коли ситуація вже дійде до стану нестійкого розгойдування і обвалу. Безглуздо битися в стіну, поки вона ще стіна", - вважає Пономарьов.

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За його словами, люди, які зацікавлені в зміні влади, почнуть діяти лише в певний момент.

"Звичайно, невдоволення всередині цієї системи зріє безперервно. Тому я впевнений, що люди, які думають про це, існують. Питання в тому, що починати діяти вони будуть тільки коли побачать, що для цього є передумови і зараз діяти більш безпечно, ніж не діяти і вичікувати", - пояснив Пономарьов.

Як вважає політик, передумовами для силової зміни влади в РФ необов'язково будуть поразка у війні проти України або звільнення Криму. Можуть статися й інші події.

"Це, безумовно, найбільш очевидне. Наприклад, втрата Криму може бути тригером для подібних дій. Але можуть бути і якісь інші події, чорні лебеді всередині самої Росії - це важко передбачити, але ми це побачимо. Тому що коли це стане відбуватися, це буде очевидним", - підкреслив Ілля Пономарьов.

Крах режиму Путіна в Росії

Журналісти американського видання Politico писали, що директор РФ Володимир Путін занадто загруз у війні, яку він розв'язав проти України. Путін не готовий піти на завершення бойових дій, оскільки в такому випадку відбудеться крах його режиму. Поки глава Кремля при владі, він буде воювати.

Російський політолог Андрій Піонтковський зробив прогноз, згідно з яким у ЗСУ за 2-3 місяці з'явиться потрібна для контрнаступу зброя, після чого українські війська підуть в атаку. На думку Піонтковського, після звільнення Мелітополя і виходу сил оборони України до Азовського узбережжя відбудеться падіння режиму Путіна.

Журналісти The Hill припустили, що перебування Путіна при владі РФ залежить від того, чи вдасться російським окупантам утримати захоплений Кримський півострови. Втім, на їхню думку, танки, які Захід передасть Україні, посилять ЗСУ, але не гарантують звільнення Криму.

Дивіться повну версію інтерв'ю Іллі Пономарьова Главреду

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новини Росії Ілля Пономарьов війна Росії та України
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