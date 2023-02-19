Все може різко зміниться: у ЗСУ заявили про готовність до можливого наступу з Білорусі

Наєв підкреслив, що українські війська суттєво зміцнили оборонні позиції на півночі країни.

Сергій Наєв / скріншот , facebook.com/GeneralStaff.ua

На території Білорусі на сьогоднішній день немає достатніх сил для сухопутного наступу на Україну.

Як каже командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, при цьому ситуація може змінитися в майбутньому залежно від намірів ворога.

За його словами, рівень військової загрози на північних кордонах України безпосередньо залежить від сил противника, які розташовуються на території Білорусі.

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"Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням сил, які зараз знаходяться на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на даний час. Але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника", – сказав Наєв.

Україна зміцнила оборонні позиції

Наєв підкреслив, що українські війська суттєво зміцнили оборонні позиції на півночі країни. За останній час було значно збільшено кількість мінно-вибухових загороджень.

Також керівництво прикордонних областей надає сили для поліпшення оборонних здібностей України та захисту від потенційного наступу агресора.

"Нам вдалося значно зміцнити північний кордон. Зокрема, ми створили систему інженерних загороджень, мінно-вибухових загороджень. У десятки разів збільшили насиченість мінно-вибуховими загородженнями державного кордону. Створили систему оборонних рубежів і позицій. Дуже якісно працюють глави військових адміністрацій, які надають сили для поліпшення оборонних здібностей і на кордоні, і в глибині територій прикордонних областей", – пояснив генерал.

Погрози Лукашенко

Так званий "президент" Білорусі Олександр Лукашенко раніше вибухнув загрозою воювати проти України. За словами Лукашенка, Мінськ буде готовий воювати проти Києва разом з російськими окупантами тільки в тому випадку, "якщо хоч один солдат прийде на територію Білорусі".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що директор РФ Путін знову змушує главу Білорусі Лукашенка вступити в пряму війну з Україною. Лукашенко намагається відмовитися. На думку Данілова, Білорусь - країна, яка вже давно окупована агресором Росією.

Крім того, Лукашенко встиг "наїхати" і на ОДКБ - підконтрольну Росії організацію країн СНД, яка, втім, відкрито не підтримала війну проти України. Лукашенко сказав, що країни, мовляв "повинні визначитися" зі своєю позицією щодо ситуації з нападом Москви на українську державу.

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