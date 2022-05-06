"Судний день" для Заходу: Путін на параді 9 травня готує попередження - Reuters

Путін / УНІАН і Міноборони РФ

Президент-диктатор Росії Володимир Путін готує послання Заходу з попередженням про "судний день".

Як пише Reuters, зробити це глава Кремля планує під час військового параду на Красній площі в Москві.

"Путін направить заходу попередження про "судний день", коли очолить у понеділок урочистості з нагоди 77-ї річниці Перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною", - зазначає видання.

Повідомляється, що в головному військовому параді Росії буде продемонстрована "величезна вогнева міць", в той час, як російська армія воює в Україні.

У повітряній частині параду візьмуть участь надзвукові винищувачі, стратегічні бомбардувальники Ту-160.

У перші з 2010 року, в параді братиме участь командний літак Іл-80 "судного дня". Повітряне судно використовується для перевезення вищого керівництва Росії в разі ядерної війни.

В цьому випадку Іл-80 повинен стати пересувним командним центром президента Росії. Літак напханий технологіями, але конкретні деталі є російською державною таємницею.

читайте такожПутін 9 травня може оголосити про анексію чотирьох областей України

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

Читайте також: