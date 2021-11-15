На кордоні Польщі та Білорусі чути стрілянину: Варшава заявила про провокації Мінська

На кордоні Білорусі з Польщею чути стрілянину / Скріншот, відео Міноборони Польщі

На кордоні Білорусі та Польщі чутно звуки пострілів. Польські прикордонники кажуть про те, що це провокації з боку білорусів. Цілком ймовірно, стріляють холостими патронами.

Як повідомляє Міністерство оборони Польщі в Twitter, польські прикордонники назвали ситуацію на кордоні двох країн новою повсякденною реальністю. За версією польської сторони, стрілянина на кордоні – це одна з провокацій, з якими постійно стикається Варшава.читайте такожДесятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умову

"(Стало, - ред.) більше провокацій білорусів. Звуки пострілів, напевно, з холостих патронів - це повсякденна реальність, з якою стикаються наші солдати і офіцери", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, в понеділок, 15 листопада, група мігрантів, яка раніше перебувала у стихійному таборі біля кордону, влаштувала тисняву, зламала частину паркану в районі КПП Брузги і підійшла до кордону Польщі. Згідно з відомостями польської сторони, на кордоні знаходяться від 2 до 4 тисяч мігрантів.

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Криза з мігрантами біля кордону Білорусі та Польщі

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні розпочалася 8 листопада. Тоді групи біженців зібралися на кордоні для того, щоб потрапити до Польщі. Мігранти вирішили розділитися на дві групи – перша вирушила на контрольно-пропускний пункт, друга пішла перетинати кордон лісами.

Після цього мігранти спробували штурмом потрапити до Польщі. За допомогою підручних засобів – лопат, щипців і навіть колод – вони мали намір зламати огорожу. Однак польські силовики відбили атаку.

Далі мігранти влаштували наметовий табір біля кордонів Польщі. Варшава фіксувала декілька сотень спроб прорватися через кордон.

Вночі 10 листопада нелегальні мігранти все ж таки потрапили до Польщі. Кордон перетнули дві групи, одну з них затримали.

13 листопада біженці прорвалися до Польщі в районі Старзина. На польській території незаконно опинилися близько 50 мігрантів.

Україна і Захід вважають, що міграційну кризу біля кордонів Польщі спровокував Лукашенко. Вони закликали ЄС вирішити проблему і створити трибунал над Лукашенком.