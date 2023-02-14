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Стратегічно, оперативно і тактично: Росія вже програла війну і стала ізгоєм - генерал США

14 лютого 2023, 19:50
За словами генерала США, Росія є глобальним ізгоєм, а світ тим часом залишається надихатися українською хоробрістю і стійкістю.
Марк Міллі, ВСУ
Марк Міллі, ВСУ / Фото Вікіпедія , twitter.com/DefenceU

Глава об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Росія програла війну, яку почала проти України.

Виступаючи на спільній пресконференція з міністром оборони США Ллойдом Остіном Міллі заявив, що президент Володимир Путін вірив, що зможе швидко перемогти Україну, майже рік тому наказав своїм військам вторгнутися.

Хто такий Марк Міллі

Марк Міллі - генерал армії США, 20-й голова Об'єднаного комітету начальників штабів, раніше - 39-й глава штабу армії США.

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"(Путін - ред.) помилявся. Україна залишається вільною. Вони залишаються незалежними. НАТО і його коаліція ніколи не були сильнішими", - додав генерал США.

За його словами, Росія є глобальним ізгоєм, а світ тим часом залишається надихатися українською хоробрістю і стійкістю.

"Коротко кажучи, Росія програла - вони програли стратегічно, оперативно і тактично, і вони платять величезну ціну на полі бою", - підкреслив американський генерал.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, раніше на засіданні Кабінету Міністрів Джо Байден заявив, що війна Росії проти України досягла критичної точки, Київ потребує максимальної допомоги.

При цьому Байден вважає, що бойові літаки F-16 слід залишити в США і не відправляти Україні. Такий вид військової допомоги істотно відрізняється від тієї, яку надає Вашингтон, заявив американський президент.

Тим часом журналісти CNN опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що Сполучені Штати не збираються блокувати можливі рішення країн-союзників, спрямовані на поставки Україні винищувачів F-16. Однак сам Вашингтон поки не готовий передавати свою бойову авіацію Києву.

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