"Путін програв енергетичну війну": РФ втратила ринок газу в Європі та важелі впливу – експерт

Європа не захоче повертатися до постачання газу з Росії після того, як навчилася жити без російських енергоносіїв. Для Путіна це програш в енергетичній війні.

РФ втратила ринок газу в Європі та важелі впливу/ сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін через повномасштабну війну проти України втратив ринок газу в Європі, а з ним і свої важелі впливу. Через російську агресію проти України експорт російського газу різко скоротився.

Тепер Європа навчилася забезпечувати свої потреби без постачання з РФ, тому європейські країни в подальшому не повернуться до закупівель енергоресурсів з Росії. Про це заявив трейдер П'єр Андюран, фірма якого Andurand Capital управляє активами на суму 1,4 мільярдів доларів, в інтерв'ю Financial Times.

Він зазначає, що країни Європи швидко призвичаюються жити без російського газу. Тому, за словами, Андюрана, Путін програв енергетичну війну.

"Я думаю, що Путін програв енергетичну війну. Дуже високі ціни на природний газ та електроенергію в Європі були вкрай погані для світової економіки, але тепер вони повернулися до більш розумного рівня", – каже трейдер.

Надалі Європа навряд чи захоче знову повертатися до російських енергоносіїв після того, як вона стала незалежною від них. Тому РФ назавжди втратила своїх найбільших покупців.

Андюран зазначає, що Росії для налагодження постачання свого газу в Азію знадобиться не менше 10 років, щоб побудувати туди достатню кількість трубопроводів. Проте як тільки Китай стане єдиним покупцем російського газу, Пекін зможе визначати його ціну, додає трейдер.

Раніше повідомлялося, що Погода вдарила по планах Путіна. На Заході побоювалися, що через сильні холоди взимку могли статися перебої з електропостачанням і підвищенням ціни на газ. Однак зимовий період виявився теплим – ситуація призвела до падіння цін на паливо до найнижчих показників з моменту повномасштабного нападу Росії на Україну. Країни західного світу зуміли створити достатні запаси газу.

Нагадаємо, влада Узбекистану відмовилися вступати в союз з Росією. Угода щодо постачання газу з Росії може бути укладена, але вона не означає союз. За словами міністра енергетики і віце-прем'єра Узбекистану Журабека Мірзамахмудова, країна "співпрацює тільки на комерційній основі" і не буде дотримуватися політичних умов в обмін на енергоресурси.

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