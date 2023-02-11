glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Путін програв енергетичну війну": РФ втратила ринок газу в Європі та важелі впливу – експерт

11 лютого 2023, 14:52
Європа не захоче повертатися до постачання газу з Росії після того, як навчилася жити без російських енергоносіїв. Для Путіна це програш в енергетичній війні.
Владимир Путин, газ
РФ втратила ринок газу в Європі та важелі впливу/ сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін через повномасштабну війну проти України втратив ринок газу в Європі, а з ним і свої важелі впливу. Через російську агресію проти України експорт російського газу різко скоротився.

Тепер Європа навчилася забезпечувати свої потреби без постачання з РФ, тому європейські країни в подальшому не повернуться до закупівель енергоресурсів з Росії. Про це заявив трейдер П'єр Андюран, фірма якого Andurand Capital управляє активами на суму 1,4 мільярдів доларів, в інтерв'ю Financial Times.

Він зазначає, що країни Європи швидко призвичаюються жити без російського газу. Тому, за словами, Андюрана, Путін програв енергетичну війну.

"Я думаю, що Путін програв енергетичну війну. Дуже високі ціни на природний газ та електроенергію в Європі були вкрай погані для світової економіки, але тепер вони повернулися до більш розумного рівня", – каже трейдер.

Надалі Європа навряд чи захоче знову повертатися до російських енергоносіїв після того, як вона стала незалежною від них. Тому РФ назавжди втратила своїх найбільших покупців.

Андюран зазначає, що Росії для налагодження постачання свого газу в Азію знадобиться не менше 10 років, щоб побудувати туди достатню кількість трубопроводів. Проте як тільки Китай стане єдиним покупцем російського газу, Пекін зможе визначати його ціну, додає трейдер.

Раніше повідомлялося, що Погода вдарила по планах Путіна. На Заході побоювалися, що через сильні холоди взимку могли статися перебої з електропостачанням і підвищенням ціни на газ. Однак зимовий період виявився теплим – ситуація призвела до падіння цін на паливо до найнижчих показників з моменту повномасштабного нападу Росії на Україну. Країни західного світу зуміли створити достатні запаси газу.

Нагадаємо, влада Узбекистану відмовилися вступати в союз з Росією. Угода щодо постачання газу з Росії може бути укладена, але вона не означає союз. За словами міністра енергетики і віце-прем'єра Узбекистану Журабека Мірзамахмудова, країна "співпрацює тільки на комерційній основі" і не буде дотримуватися політичних умов в обмін на енергоресурси.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні газ Володимир Путін ринок електроенергії енергетика
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:23

РФ почала перший етап наступу на Україну, все буде ясно протягом найближчих двох діб - експерт

14:52

"Путін програв енергетичну війну": РФ втратила ринок газу в Європі та важелі впливу – експертВідео

14:48

Забороняли та садили за них у в'язницю: чому в СРСР джинси були "ворогом народу"Відео

14:25

"Повинен відбутися важкий бій": таролог розповіла, коли Зеленський зустрінеться з ПутінимВідео

14:10

ЗСУ розтрощили війська РФ під Вугледаром: в ISW назвали причину великих втрат морпіхів ворогаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:37

Зеленський: після перемоги над Росією ми будемо в НАТО, а в ЄС – через 2 роки

13:20

"Скоро Європа зникне": Медведєв ледве не захлинувся від заздрощів до поїздки ЗеленськогоВідео

13:00

Гороскоп на завтра 12 лютого 2023: Овнам - цікаві справи, Ракам - складні рішення, Рибам - обман

12:55

Джигурда розкрив особисту таємницю Волочкової: "розмовляє і з Богородицею, і з Христом"Відео

Реклама
12:27

Адвокат пояснив, чи можуть військкомати залучати поліцію до розшуку призовниківВідео

12:25

Росіяни скинули 4 авіабомби і вдарили ракетами по Зміїному - ПК ПівденьВідео

12:19

До річниці нападу Путіна 24 лютого Росія не зможе піти в наступ на Україну - ГУРВідео

11:29

Ніби диявол вселився: чому коти носяться по дому, як божевільніВідео

11:26

Війна з Україною поставила Путіна на роздоріжжі: у Британії назвали 3 сценарії для диктатораВідео

11:06

Українцям виплатять по 1000 доларів допомоги від підприємців зі США: як отримати коштиВідео

10:51

На них чекає розкішне життя у казкових хоромах: імена чоловіків, які розбагатіють після 40 роківВідео

10:38

Навіщо 12 лютого потрібно виставити взуття за двері: прикмети і що не можна робитиВідео

10:35

Захід не буде мстити Росії за дії путінського режиму - ЕйдманВідео

10:35

Росія може завдати удару в районах Сумської та Харківської областей, щоб відкрити другий фронт - NYTВідео

10:19

Правильний мед від правильних бджіл: 4 простих лайфхака, які допоможуть виявити підробку

Реклама
09:55

Зірка "Майстра і Маргарити" і "Моєї прекрасної няні" втік з Росії

09:41

55-річна Памела Андерсон з'явилася на обкладинці глянцю без макіяжуВідео

09:35

Контрнаступ ЗСУ: у NYT розповіли, де може бути завдано потужного удару по військах РФВідео

09:17

"Завів роту під мінометний обстріл": ЗСУ "зажмурили" ФСБшного майора

08:41

Який фінал чекає ЛукашенкаПогляд

08:36

Україна стає ближче до отримання F-16: США не проти, щоб країни НАТО надали Києву бойову авіаціюВідео

08:27

"Можуть врятувати невинні життя": у Словаччині заявили про готовність передати Україні винищувачіВідео

08:20

Дивна хитрість виноробів: навіщо роблять заглиблення на дні пляшки

07:35

Путін може піти в наступ навесні: у Байдена назвали плани РФ і прогнозують загострення війниВідео

06:30

Треба протриматися місяць-два, в гіршому випадку доведеться вийти з Бахмута і Вугледара - АндрусівВідео

06:19

Вилікувати росіян від манії величі може тільки хірургічна операціяПогляд

04:15

Що потрібно раз на місяць робити з пральною машиною: про поломки можна буде забути

03:20

У кондитерів можна не замовляти: царський рецепт найніжнішого рулету, який виходить завждиВідео

03:10

Ейдман поділився прогнозом, чи повстане білоруський народ проти ЛукашенкаВідео

02:49

Ріанна обтягнула пухкі ніжки шкіряними ремінцямиВідео

02:02

"Пахне бурхливою ніччю": Волочкова без сорому повисла на одруженому ДжигурдіВідео

01:35

Військовий експерт пояснив, чи загрожує ЗСУ оперативне оточення під БахмутомВідео

01:11

Навіщо натирати дзеркала картоплею: цей секрет переверне уявлення про прибирання з ніг на голову

00:59

Україна може здолати РФ до кінця 2023-го або за 3-5 років: Ходжес назвав головну умову швидкої перемогиВідео

00:51

Чому 11 лютого не можна розбивати яйця: прикмети і що не можна робитиВідео

Реклама
00:45

Гороскоп на сьогодні 11 лютого 2023 : Стрільцям - збитки, Водоліям - шахраїВідео

10 лютого, п'ятниця
23:25

"Росія це запам'ятає": Кулеба заінтригував новинами про "великі події" у річницю вторгнення РФВідео

22:38

"Жалюгідна несміливість": експосол США розповів, чому Захід так повільно дає зброю УкраїніВідео

22:36

Не до танців: Кіркорову терміново викликали лікарівВідео

22:04

Може зустрітися із Зеленським: Байден прилетить до Польщі перед річницею війни в УкраїніВідео

21:33

Вперше за 45 років: королю Чарльзу III поставили умовуВідео

21:32

"Лукашенко залежить від Путіна": Ейдман оцінив реальні шанси Білорусі вплутатися у війну проти УкраїниВідео

21:27

Тодоренко поскаржилася на проблеми в родиніВідео

21:21

Знищений об'єкт окупантів: в Мелітополі "прильоти" в районі аеродромуВідео

20:53

Олексій Арестович. Чому Україні слід навчитись у цій війніВідеоблоги

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти