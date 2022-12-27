Генерал США відповів, чому насправді РФ не піде на мирні переговори

Росіяни не домовляються, а вимагають, після чого брешуть і порушують домовленості, каже Хертлінг.

Хертлінг зазначає, що росіяни не хочуть домовлятися навіть про дрібниці/ УНІАН, сайт Кремля

Кремль не готовий проводити серйозні переговори щодо припинення війни в Україні.

Якщо з країною-агресоркою і вдасться досягнути якихось домовленостей, вона їх обов’язково порушить. Про це сказав генерал США у відставці Марк Хертлінг. Відповідний пост він опублікував у Twitter.

Він зазначає, що влада РФ не збирається ні з ким домовлятися, навіть якщо йдеться про дрібниці.

"Напередодні Різдва Путін заявив, що "готовий до переговорів". У мене були "переговори" з російськими військовими та Міноборони РФ раніше, а тому витягнув уроки: навіть по дрібницях чиновники Росії не домовляються... Вимагають, потім брешуть, а потім порушують домовленості", – зазначає Хертлінг.

Хто такий Марк Хертлінг Марк Філіп Хертлінг – колишній офіцер армії США. З березня 2011 року до листопада 2012 року він обіймав посаду командувача армії США в Європі та Сьомої армії. Хертлінг служив на бронетанковій, кавалерійській, плановій, оперативній та навчальній позиціях і командував усіма організаціями від взводу до польової армії. З червня 2014 року Хертлінг виступав як аналітик з питань національної безпеки та військової справи для CNN.

Раніше видання The Wall Street Journal виділило шість важливих факторів, які впливатимуть на перебіг війни в Україні у перші місяці 2023 року. Хід війни у перші місяці нового року визначатимуть не тільки допомога Україні від Заходу і здатність українських військ контратакувати, але й інші фактори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на фронті в Україні спостерігається дуже важка обстановка в районі Бахмута і Кремінної. Саме там найважча і найболючіша ситуація, адже окупанти кидають основні свої сили саме на цей напрямок. Путін не відмовився від мети захопити Донбас, наголосив український президент.

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