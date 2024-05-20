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"Страхи не мають підстав": Каллас зробила гучну заяву про війська НАТО в Україні

Руслана Заклінська
20 травня 2024, 10:16
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Якщо Росія захоче напасти на Альянс, то вона нападе, тому НАТО не має боятися відправляти свої війська в Україну, заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.
'Страхи не мають підстав': Каллас зробила гучну заяву про війська НАТО в Україні
Прем'єр-міністр Естонії підтримала відправку західних військ в Україну / Колаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Країни-члени НАТО не повинні боятися відправляти свої війська в Україну. Таке рішення не призведе до ескалації війни та втягнення Альянсу у війну проти Росії. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю Financial Times.

Прем'єр Естонії зазначила, що деякі країни на свій страх і ризик вже тренують українських солдатів на місцях. Вона підкреслила, що атака росіян на навчальний персонал не призвела б до автоматичного впровадження статті 5 НАТО, яка передбачає колективну оборону.

"Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть: "Це стаття 5. Давайте ... розбомбимо Росію". Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають під собою підстав", - наголосила Каллас.

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Сі Кей Браун також вважає, що західні лідери зрештою ухвалять рішення про відправку солдатів в Україну. Каллас додала, що для прийняття відповідного рішення з боку Естонії необхідне схвалення парламенту, проте "ми не повинні зараз нічого виключати".

"Російська пропаганда говорить про війну з НАТО, тому їм не потрібне виправдання. Що б ми не робили зі свого боку... Якщо вони захочуть напасти, вони нападуть", - підкреслила прем'єр.

Війська НАТО в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, союзники США по НАТО близькі до відправки своїх інструкторів для навчання українських військових, повідомляє NYT. Американці побоюються, що це втягне Вашингтон у пряме протистояння з Росією. До НАТО надійшов запит від України, щоб навчити 150 тисяч мобілізованих поблизу лінії фронту. США офіційно чинять опір, але голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз К. Браун-молодший вважає це неминучим.

Також колишній міністр оборони США Роберт Гейтс зауважив, що заяви президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ НАТО могли викликати занепокоєння у деяких європейських лідерів. Гейтс наголосив, що навіть якщо такі плани існують, їх не слід оголошувати привселюдно, інколи краще діяти без зайвих заяв.

Генерал армії США у відставці Бен Годжес вважає, що західні війська в Україні могли б допомогти ЗСУ відкинути російські сили за кордони 1991 року. Це було б важливим політичним рішенням, яке б змусило Росію хвилюватися щодо задумів України та Заходу.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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