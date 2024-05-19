Годжес назвав стратегічну мету військ НАТО в Україні

Американський генерал у відставці дав оцінку розмірковуванням деяких членів НАТО щодо відправки в Україну свого контингенту.

https://glavred.net/ukraine/godzhes-nazvav-strategichnu-metu-viysk-nato-v-ukrajini-10566380.html Посилання скопійоване

ЗСУ потребують більше західної допомоги / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 38 окрема бригада морської піхоти

Західні війська в Україні могли би допомогти ЗСУ відкинути сили ворога за кордони 1991 року, а це означає зробити російську логістику, зокрема Крим, непридатним для користування окупантами, розповів в інтервʼю 24 каналу генерал армії США у відставці Бен Годжес.

Годжес назвав таку ініціативу "доброю", яка змусила росіян самим хвилюватися щодо задумів України та Заходу.

"Введення військ - це важливе політичне рішення, попри те, чи ідеться про сили ППО, чи про логістичні, інженерні або розвідувальні сили. Але не можна ухвалювати такі рішення, не визначивши стратегічну мету", - наголосив він.

відео дня

Годжес вважає, що стратегічна мета мала би полягати у допомозі України відкинути війська Росії до кордонів 1991 року.

"Отже, це означає знищити російські штаби, логістику, зробити Крим непридатним для російських військ, мати можливість бити по російській логістиці до кордону, коли росіяни збиратимуться атакувати Україну", - сказав генерал у відставці.

Це означає вдарити по місцю, звідки здійснюються російські повітряні удари, уточнив він.

"Краще вбити лучника, ніж намагатися збити його стріли. Це ті речі, які мали би велике значення. Але все починається з мети", - додав Годжес.

Хто такий Бен Ходжес Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Війна в Україні - Захід посилює риторику щодо Росії

НАТО може безпосередньо взяти участь у війні Росії проти України, якщо російські окупанти прорвуть лінію оборони ЗСУ на північному заході країни, або в разі військової провокації росіян проти країн Балтії, Польщі чи нападу на Молдову, писала Repubblica.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що союзники США по НАТО близькі до відправки в Україну своїх інструкторів для навчання бійців ЗСУ. Київ начебто попросив Європу почати навчання 150 тисяч сил мобілізованих поблизу від лінії фронту для їхнього швидкого розгортання.

До цього французький президент Еммануель Макрон заявляв про готовність розглянути відправлення своїх військ в Україну в разі отримання відповідного запиту від Зеленського або прориву лінії фронту і походу ЗС РФ на Київ.

Як писав Главред, раніше командувач Збройних сил Естонії Мартін Херема запропонував готуватися до можливої блокади у Балтійському морі. За його словами, у його країни для цього є усі можливості - як морські міни, так і протикорабельні ракети.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред