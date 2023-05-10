Путін у промові на параді дав особливий "сигнал": в ISW розкрили план Кремля щодо війни в Україні

Заяви Путіна під час промови на параді в Москві та низки інших публічних виступів вказують на його подальші плани щодо війни проти України.

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У промові Путіна на параді був особливий "сигнал" щодо війни в Україні/ Міноборони РФ, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін під час свого виступу на параді 9 травня у Москві не говорив про якісь суттєві зміни у веденні війни проти України. Проте він повторив пропагандистські тези про те, що Захід нібито веде глобальну "війну" проти Росії. Глава Кремля хотів переконати росіян, начебто країна-агресорка РФ успішно протистоїть Заходу.

Такі заяви і така спрямованість промови Путіна вказують на те, що він не збирається змінювати щось у свої планах щодо України і готує російське суспільство до затяжної війни. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Диктатор РФ під час своєї промови на параді у Москві сказав, нібито проти Росії "розв'язана справжня війна". При цьому глава держави-терориста РФ, окупаційна армія якої здійснила злочинне повномасштабне вторгнення в Україну і вчинила безліч злочинів проти українців, вважає, нібито дає відсіч "міжнародному тероризму". За словами Путіна, російські окупанти продовжать "захищати" мешканців Донбасу.

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В Інституті вивчення війни звернули увагу, що риторика російського диктатора не змінилася – у ній і далі звучать наративи про нібито "загрози з боку Заходу". При цьому глава Кремля нічого не говорить про конкретне бачення підходів щодо війни Росії проти України.

Аналітики також звернули увагу, що під час низки попередніх публічних виступів – новорічного звернення, звернення до Федеральних зборів у лютому 2023 року тощо – Путін також не пропонував якесь конкретне бачення щодо того, що робити з провалами російської окупаційної армії в Україні, і не демонстрував спроб переосмислити війну.

Натомість диктатор РФ під час усіх публічних звернень підтримував пропагандистську лінію Кремля, там чином готуючи росіян до затяжної війни проти України.

Як пройшов парад на 9 травня у Москві

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін на параді 9 травня на Красній площі в Москві виступив зі своєю звичною пропагандистською програмою – звинуватив у всіх бідах Україну, західний світ і розмріявся про, мовляв, "перемоги" російських окупантів. Тим часом низка подій, які відбувалися під час заходу, виглядали дивно – то Шойгу хитався у машині, то був помічений охоронець Путіна, який ніс валізку за диктатором.

Тим часом у мережі саркастично показали, яким має бути парад в Москві на 9 травня. Користувачі висміяли "побєдобєсіє" у Росії і запропонували свою версію того, як повинен відбуватися парад. Мережа вибухнула мемами.

Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував проведення "параду перемоги" в Москві 9 травня – наступного ранку після влаштованого окупантами РФ ракетного обстрілу України. Він наголосив, що Путін разом з деякими главами колишніх радянських республік є "співучасником і спостерігачем на трибунах лицемірства". Представник ОП нагадав про те, що раніше РФ вдарила по мирних жителях України 25 крилатими ракетами.

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