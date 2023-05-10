УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін у промові на параді дав особливий "сигнал": в ISW розкрили план Кремля щодо війни в Україні

Альона Вороніна
10 травня 2023, 08:44 оновлено 10 травня, 08:49
86
Заяви Путіна під час промови на параді в Москві та низки інших публічних виступів вказують на його подальші плани щодо війни проти України.
Российские военные, Владимир Путін
У промові Путіна на параді був особливий "сигнал" щодо війни в Україні/ Міноборони РФ, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін під час свого виступу на параді 9 травня у Москві не говорив про якісь суттєві зміни у веденні війни проти України. Проте він повторив пропагандистські тези про те, що Захід нібито веде глобальну "війну" проти Росії. Глава Кремля хотів переконати росіян, начебто країна-агресорка РФ успішно протистоїть Заходу.

Такі заяви і така спрямованість промови Путіна вказують на те, що він не збирається змінювати щось у свої планах щодо України і готує російське суспільство до затяжної війни. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Диктатор РФ під час своєї промови на параді у Москві сказав, нібито проти Росії "розв'язана справжня війна". При цьому глава держави-терориста РФ, окупаційна армія якої здійснила злочинне повномасштабне вторгнення в Україну і вчинила безліч злочинів проти українців, вважає, нібито дає відсіч "міжнародному тероризму". За словами Путіна, російські окупанти продовжать "захищати" мешканців Донбасу.

відео дня

В Інституті вивчення війни звернули увагу, що риторика російського диктатора не змінилася – у ній і далі звучать наративи про нібито "загрози з боку Заходу". При цьому глава Кремля нічого не говорить про конкретне бачення підходів щодо війни Росії проти України.

Аналітики також звернули увагу, що під час низки попередніх публічних виступів – новорічного звернення, звернення до Федеральних зборів у лютому 2023 року тощо – Путін також не пропонував якесь конкретне бачення щодо того, що робити з провалами російської окупаційної армії в Україні, і не демонстрував спроб переосмислити війну.

Натомість диктатор РФ під час усіх публічних звернень підтримував пропагандистську лінію Кремля, там чином готуючи росіян до затяжної війни проти України.

Як пройшов парад на 9 травня у Москві

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін на параді 9 травня на Красній площі в Москві виступив зі своєю звичною пропагандистською програмою – звинуватив у всіх бідах Україну, західний світ і розмріявся про, мовляв, "перемоги" російських окупантів. Тим часом низка подій, які відбувалися під час заходу, виглядали дивно – то Шойгу хитався у машині, то був помічений охоронець Путіна, який ніс валізку за диктатором.

Тим часом у мережі саркастично показали, яким має бути парад в Москві на 9 травня. Користувачі висміяли "побєдобєсіє" у Росії і запропонували свою версію того, як повинен відбуватися парад. Мережа вибухнула мемами.

Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував проведення "параду перемоги" в Москві 9 травня – наступного ранку після влаштованого окупантами РФ ракетного обстрілу України. Він наголосив, що Путін разом з деякими главами колишніх радянських республік є "співучасником і спостерігачем на трибунах лицемірства". Представник ОП нагадав про те, що раніше РФ вдарила по мирних жителях України 25 крилатими ракетами.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

Окупанти жваво втекли з-під Бахмута: у ЗСУ розповіли про розгром двох рот і бригадної розвідки РФ

Окупанти жваво втекли з-під Бахмута: у ЗСУ розповіли про розгром двох рот і бригадної розвідки РФ

08:38 Україна
Остаточного плану контрнаступу ще немає: Данілов сказав, як буде ухвалюватися кінцевий варіант

Остаточного плану контрнаступу ще немає: Данілов сказав, як буде ухвалюватися кінцевий варіант

07:49 Україна
США не будуть наслідувати Британію та не дадуть Україні далекобійні ракети - Politico

США не будуть наслідувати Британію та не дадуть Україні далекобійні ракети - Politico

06:44 Світ
Всі головні новини

Останні новини

08:44

Путін у промові на параді дав особливий "сигнал": в ISW розкрили план Кремля щодо війни в Україні

08:38

Окупанти жваво втекли з-під Бахмута: у ЗСУ розповіли про розгром двох рот і бригадної розвідки РФВідео

08:13

Ниття Пригожина слід ділити на двоє, а то і множити на нульПогляд

08:12

Загадка на увагу: потрібно знайти синє гумове коло в аквапарку

08:01

Пригожин змінив риторику і скористався 9 травня, щоб висміяти "бункерного діда" - ISWВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:49

Остаточного плану контрнаступу ще немає: Данілов сказав, як буде ухвалюватися кінцевий варіант

07:40

Рейтинг знаків із сильною інтуїцією: астролог розповів, із кого виходять найкращі ясновидціВідео

07:22

Нацгвардієць збив з ПЗРК російську крилату ракету Х-55: у МВС показали відеоВідео

06:44

США не будуть наслідувати Британію та не дадуть Україні далекобійні ракети - Politico

Реклама
06:01

До 9 травня перемога у Путіна виявилася одна - притягнув до Москви ледь живого ЛукашенкаПогляд

06:00

Складна оптична ілюзія: лише люди з високим рівнем IQ впораються з головоломкою за 10 секунд

05:30

Жданов відверто відповів, чи дійсно росіяни здатні ставити перешкоди для снарядів HIMARSВідео

05:00

Мобілізація "еліт" і сотень тисяч росіян: Пономарьов назвав сценарій повалення системи ПутінаВідео

04:30

Як правильно зберігати сало в холодильнику: хитрому трюку позаздрять досвідчені гурмани

04:04

Як розтягнути взуття в домашніх умовах: 4 засоби, які знайдуться у кожного

03:35

"Цілую небеса": Анджеліна Джолі показала своє рідкісне дитяче фото з покійною мамою

03:20

Ягоди будуть соковитими завжди: чудове полуничне варення за 5 хвилин - рецепт смакотаВідео

03:05

Кисельов спрогнозував, чи знайдуться в РФ люди, які наважуватимуться штурмувати Кремль танкамиВідео

02:30

Навіщо вішати підкову вдома: як правильно дотримуватися повір’я, щоб привабити щастя

01:48

Кущі ломитимуться від плодів: прикмети для хорошого врожаю

Реклама
00:51

Найщасливіший день 10 травня: прикмети і що не можна робитиВідео

00:28

Пишні та соковиті котлети будуть танути у роті: спритний трюк здивує навіть досвідчених господиньВідео

00:21

"9 травня перестало існувати ": під час параду у Москві відбувся остаточний кінець СРСР - експертВідео

00:09

Євробачення-2023: перший півфінал - хто пройшов у гранд-фіналВідео

00:05

На сцені Євробачення прозвучали сирени повітряної тривоги: українська співачка довела зал до слізВідео

00:01

Хитра оптична ілюзія для геніїв: мало кому вдається помітити мавпу, приховану за лініями

09 травня, вівторок
23:44

"Посил Путіну": Хорватія винесла на сцену ракети і заспівала про "підлого психопата" на ЄвробаченніВідео

23:23

Розповідав всьому світу правду про війну: під Бахмутом загинув журналіст AFP Арман Солдін

23:11

Перший півфінал Євробачення-2023: Юлія Саніна відкрила крутим виступом конкурсВідео

22:27

Суд визнав Трампа винним у справі про спробу зґвалтуванняВідео

22:25

"Кадри - вражаючі": з-під Бахмута втекла 72-га бригада РФ - ЗСУВідео

22:16

"Путін не зупинився б": Данілов назвав країну, яку РФ планувала "звільняти" після УкраїниВідео

21:56

З 1 червня в Україні різко зміняться пенсії: кому чекати великих доплатВідео

21:45

Євробачення-2023: онлайн-трансляція першого півфіналу пісенного конкурсуВідео

21:39

Емілі Ратаковскі зізналася, яку артистку мріє покликати на романтичне побачення

21:25

Путін боїться контрнаступ ЗСУ: на параді жодного слова не було про Запоріжжя та Херсон - експерт

21:20

"Ми повинні бути реалістами": у МЗС Британії закликали не завищувати сподівання щодо контрнаступу ЗСУВідео

21:08

Денис Казанський. Найбільш провальний "день перемоги"Відеоблоги

20:54

Сьогодні - нарешті останній день СРСРПогляд

20:34

"Дідусь - закінчений мудак": Пригожин різко накинувся на ПутінаВідео

Реклама
20:17

Серйозно хворий?: Лукашенко вперше не зміг виступити з промовою в Мінську 9 травняВідео

20:05

Путін на параді 9 травня виглядав слабким і показав страх перед Україною – Вадим ДенисенкоЕксклюзив

19:44

Євробачення-2023: букмекери підняли Україну в рейтингуВідео

19:33

Українські банки арештують рахунки клієнтів за борги

19:32

Дочка Лариси Доліної приголомшила всіх: різко поправилася і зміниласяВідео

19:20

Путін чекає, що може відгребтиПогляд

18:53

"Давайте забудемо про все": гауляйтер Сальдо раптово заговорив українською про "мир"Відео

18:38

Чим найкраще мити шпалери: 4 засоби для всіх забруднень

18:14

Увірветься серйозна спека: в Україну йде неймовірне потепління - синоптикВідео

18:14

Яке взуття буде в моді влітку 2023: 8 трендових моделей, що подарують відчуття свободи

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода веснаМагнітна буря
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти