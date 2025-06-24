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"Зграя хижаків": експерт назвав основу міжнародної "коаліції зла"

Олексій Тесля
24 червня 2025, 10:26
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РФ різними шляхами допомагала Ірану прискорити розробку власного ядерного боєзаряду, вважає Михайло Гончар.
Іран, ракети
Іран отримував підтримку з РФ / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, Вікіпедія

Важливе із заяв Гончара:

  • Іран щодо Росії демонструє обмежену форму союзництва
  • Позиція РФ щодо іранської ядерної програми була дистанційованою

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар прокоментував запитання щодо порівняння Ірану та Росії, а саме їхньої поведінки у війні щодо своїх супротивників, зокрема, проведення обстрілів і цілей, які вони обирають для ракетного терору.

"Безумовно. Це авторитарні режими, і їхні тактика та стратегія дуже схожі. Іран навіть більш витончений у своїх діях, ніж Росія. Так, вони діють як союзники, але при цьому не готові один за одного вмирати", - підкреслив він у коментарі Главреду.

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Експерт говорить про те, що Іран щодо Росії демонструє обмежену форму союзництва - надає матеріально-технічну допомогу (ударні дрони).

"Росія щодо Ірану діє так само. Не думаю, що позиція Росії щодо іранської ядерної програми була дистанційованою. Мені здається, що росіяни різними шляхами допомагали Ірану прискорити розробку власного ядерного боєзаряду, просто робили це таким чином, щоб не бути схопленими за руку", - зазначив він.

Співрозмовник зазначає, що на Заході не розуміють, коли кажуть, що немає жодного оборонного пакту між цими країнами "коаліції зла": Росією, Білоруссю, Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.

"Цей пакт їм просто не потрібен, тому що це зграя хижаків, які один одного розуміють на рівні інстинктів і відповідно діють. І методи у них абсолютно ідентичні", - пояснив він.

'Зграя хижаків': експерт назвав основу міжнародної 'коаліції зла'
/ Главред

Експерт також вказав на те, що єдиний виняток тут - Китай, який є базою цієї "коаліції зла", але сам у притаманній йому манері залишається в тіні.

"Навіщо йому лізти на рожен, коли є ті, хто зроблять це за нього, маючи на меті зруйнування Заходу, західних інститутів тощо: колись це зробить Росія, колись Північна Корея, колись Іран. Китай чекає і спостерігає, як інші роблять роботу для нього, надаючи їм усіляку допомогу, зокрема, купуючи іранську і російську нафту, тим самим фінансуючи бюджети війни і підривної діяльності цих двох режимів", - додав Гончар.

Раніше у США зробили гучну заяву щодо ядерної програми Ірану. Іран більше не здатен створювати ядерну зброю після ударів США. Таку заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс в ефірі каналу Fox News.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Глава Білого дому анонсував, що через добу 12-денна війна закінчиться.

Як писав Главред, раніше американські війська вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, Натанзі і в Фордо.

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Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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