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У США зробили гучну заяву про ядерну програму Ірану

Анна Ярославська
24 червня 2025, 09:11
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Венс ухилився від відповіді на запитання, чи знає адміністрація Трампа, де знаходиться високозбагачений уран Ірану.

Джей Ді Венс, Іран, ядерна зброя, Джей Ді Венс, Іран
Іран більше не здатен створювати ядерну зброю - Джей Ді Венс / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Maxar Technologies, Вікіпедія

Головні тези:

  • Іран був близький до володіння ядерною зброєю
  • США хотіли знищити іранську здатність збагачувати уран
  • Іран більше не здатний створювати ядерну зброю

Іран більше не здатний створювати ядерну зброю після ударів США. Таку заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс в ефірі каналу Fox News.

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За словами Венса, Іран був дуже близький до володіння ядерною зброєю. Метою удару США по Ірану було знищення іранської здатності збагачувати уран і унеможливити створення ядерної зброї. Цього було досягнуто, передає CNN.

"Тепер Іран не здатний створити ядерну зброю з наявним у нього обладнанням, тому що ми його знищили", - сказав віцепрезидент.

Водночас Венс ухилився від відповіді на запитання, чи знає адміністрація президента США Дональда Трампа, де знаходиться високозбагачений уран Ірану.

Венс сказав, що місцезнаходження урану не є важливим питанням.

"Нашою метою було поховати уран, і я дійсно вважаю, що уран похований", - зазначив він.

Удар США по Ірану

Як писав Главред, у ніч на 22 червня стало відомо, що американські війська вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, Натанзі та у Фордо.

За даними Fox News, США скинули шість проникаючих бомб на ядерний об'єкт у Фордо і 30 ракет Tomahawk по ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані.

ЗМІ писали, що комерційні супутникові знімки вказують на те, що атака на ядерний об'єкт у Фордо в Ірані серйозно пошкодила або зруйнувала глибоко закопану ділянку і центрифуги для збагачення урану, які там розміщувалися, але статус ділянки залишається непідтвердженим.

У США зробили гучну заяву про ядерну програму Ірану
Секретний ядерний об'єкт Ірану / Інфографіка: Главред

За даними Reuters, перед атакою США на ядерний об'єкт у Фордо Іран, імовірно, встиг перемістити в інше місце більшу частину високозбагаченого урану. При цьому наголошується, що підтвердити цю інформацію не вдалося.

Тим часом президент США Трамп заявив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном. Глава Білого дому сподівається, що воно стане постійним. За даними ЗМІ, важливу роль у врегулюванні зіграв Катар.

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