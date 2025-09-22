Рус
"СРСР був економічно сильніший, і все одно розпався": які проблеми скоро накриють РФ

Альона Вороніна
22 вересня 2025, 11:43
Росії потрібно відмовитися від чогось великого і серйозного, щоби бодай отримати шанс на виживання.
Путин, кремль
Новак зазначив, які проблеми скоро накриють РФ/ колаж: Главред, фото: pixabay, скрін з відео

Основні тези Новака:

  • РФ потрібно відмовитися від чогось великого і серйозного, щоб отримати шанс на виживання
  • СРСР, який розпався з економічних причин, мав набагато сильнішу економіку, ніж сучасна Росія

СРСР був набагато міцніший економічно за сучасну країну-агресорку Росію, і все одно розвалився. Розвал Радянського Союзу відбувся суто з економічної причини – через обвал цін на енергоресурси. А Росія зараз у ще більш слабкій ситуації.

Про це сказав голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що у РФ зараз безвихідна ситуація.

відео дня

"Вона мусить відмовитися від чогось великого і серйозного, щоби бодай отримати шанс на виживання: або відмовитися від війни (чого Кремль зробити не може), або відмовитися фінансувати інші статті бюджетних видатків (це означатиме колапс і для російських громадян, і для російських підприємств). Такий діагноз сьогодні можна поставити російській економіці", – сказав Новак.

Він зазначив, що радянська економіка була міцнішою, навіть на момент розпаду СРСР, аніж сучасна російська.

"Радянська економіка – це, по суті, була Росія в хорошому стані, а також ще 14 республік, в тому числі таких великих як Україна, Казахстан і Білорусь, які становили великі частки радянської економіки. У сучасної Росії такого немає", – сказав економіст.

Крім того, Радянський Союз і радянські керівники не були настільки залежними від долара. Вони не розміщували вклади в іноземних валютах, у більшості навіть не було такої технічної можливості, нагадав експерт.

"Тож навіть такий Радянський Союз – потужний і міцний, який твердо стояв на ногах, де КДБ контролював всіх і вся – розвалився з економічних причин. Адже ніхто на Радянський Союз не нападав. У 1990-1991 роках, після виходу з Афганістану, Союз уже не вів жодну війну. Тобто Радянський Союз розвалився суто з економічної причини – через обвал цін на енергоресурси. Натомість Росія воює і витрачає близько половини своєї економіки на війну з Україною. Війна триває вже не один рік. Росія майже повністю ізольована від зовнішнього світу санкціями. З нею ніхто не хоче продовжувати економічну співпрацю, навіть політичні союзники Китай та Індія, з лідерами яких Путін нещодавно обнімався в Пекіні. Обійми обіймами, але грошей йому не дають", – зазначив Новак.

Також Новак нагадав, що Збройні сили України вже завдали нищівного удару і збитків як російській армії, так і російській економіці.

"Санкції ЗСУ набагато ефективніші, ніж усі 18 пакетів санкції ЄС разом", – додав він.

Дивіться відео, в якому економіст Андрій Новак оцінив нинішній стан російської економіки та пояснив, чому Росія наближається до краху і повторює долю СРСР:

Стан економіки Росії – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у росіян почнуть вилучати гроші через війну проти України – стало відомо, що задумали в Кремлі. РФ через дефіцит бюджету розглядає підвищення ПДВ до 22%, щоб перекласти фінансовий тягар війни на населення, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Також раніше повідомлялося, що Путін веде РФ до прірви – відомо, хто може організувати палацовий переворот. Новак наголосив, що традиційно зміна влади в Росії відбувається в результаті переворотів.

Нагадаємо, в Росії може піднятися стихійний бунт – економіст спрогнозував реакцію Кремля. На стихійні бунти наважаться не усі росіяни, але відповідь у будь-якому випадку буде жорстка.

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

00:23

"Бавовна" для еліти: у Криму окупанти скаржаться на приліт по санаторію "Форос"

