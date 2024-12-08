'Першими втекли 'шишки': в ГУР розкрили, як РФ врятувала Асада та генералів РФ

За даним ГУР, ситуація з російським контингентом у Сирії критична, залишки угруповання РФ відступають морем і повітрям.

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РФ поширила дезінформацію про збиття літака Асада / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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РФ поширила дезінформацію про збиття літака Асада, прикриваючи його евакуацію

Ситуація з російським контингентом у Сирії критична

РФ надала Асаду та його родині притулок

Втеча Башара Асада з Дамаска супроводжувалася повідомленнями про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т, на борту якого перебував сирійський диктатор. Росія поширила дезінформацію про авіакатастрофу, аби прикрити свою операцію з евакуації Асада та його найближчих соратників. Про це повідомило ГУР МО України.

"Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом", - йдеться у повідомленні.

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За даними ГУР, ситуація з російським контингентом у Сирії залишається критичною. Останки угруповання РФ намагаються якнайшвидше покинути територію країни, відступаючи як морем, так і повітрям.

"Першими втекли "шишки" російської армії. Зокрема, услід за провальним генералом Cєрґєєм Кісєльом територію близькосхідної країни залишив новопризначений командувач угруповання військ РФ в Сирії генерал Алєксандр Чайко — він покомандував тиждень", - зазначили розвідники.

У відомстві додали, що для евакуації техніки та особового складу Росія залучила додаткові кораблі, зокрема з Балтійського флоту.

За даними росЗМІ, Асад із членами своєї родини прибув до Москви. РФ надала притулок сирійському диктатору та його родині.

Падіння режиму і втеча Асада з Сирії - що відомо

Як повідомляв Главред, 8 грудня режим Башара Асада в Сирії зазнав краху. Зранку повстанці увійшли до Дамаска, оголосивши про повне захоплення столиці. Генеральний штаб Сирії виступив із закликом до військових скласти зброю, фактично визнавши поразку.

Башар Асад, ймовірно, покинув Дамаск під покровом ночі. За різними версіями, сирійський диктатор міг втекти до Росії через одну з російських військових баз. Деякі джерела стверджують, що літак Іл-76, на борту якого міг перебувати Асад, зник з радарів після виконання різкого маневру та втрати висоти. Це породило припущення про авіакатастрофу, але підтвердження цієї інформації поки що немає.

На тлі падіння режиму Асада Росія почала масовий вивід своїх військових підрозділів із Сирії. Бойові кораблі, зокрема фрегат "Адмірал Григорович" та вантажне судно "Інженер Трубін", залишають порт Тартус і прямують у Середземне море. З авіабази Хмеймім військові літаки евакуюють озброєння та особовий склад.

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Хто такий Башар Асад? Башар Хафез аль-Асад - сирійський державний діяч, політик. Шістнадцятий президент Сирії. Керував країною з 17 липня 2000 року по 8 грудня 2024 року. Син Хафеза Асада, який правив Сирією майже 30 років - з 1971 по 2000 рік. Останні роки режим Асада активно підтримувала Росія. У ніч із 7 на 8 грудня 2024 року на тлі подій, у рамках яких сирійська збройна опозиція взяла столицю Сирії місто Дамаск, залишив країну і зник у невідомому напрямку. Режим Асада впав, пише Вікіпедія.

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