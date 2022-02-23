США запровадили санкції проти Nord Stream 2 AG та її керівників

Джо Байден ввів санкції проти компанії СП-2 / Reuters

США ввели санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її керівників. Це перший пакет санкцій у відповідь на дії Росії в Україні, інформує пресслужба Білого дому.

"Сьогодні я доручив своїй адміністрації ввести санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її корпоративних керівників. Ці кроки є ще однією частиною нашого першого траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я вже дав зрозуміти, ми без вагань зробимо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію", - заявив президент США Джо Байден.

При цьому він підкреслив, що президент РФ Володимир Путін дав світу величезний стимул відмовитися від російського газу і перейти на інші види енергії.

Росія вводить війська на Донбас

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою" ДНР " і " ЛНР " на офіційному рівні. З так званими "республіками "підписані "договори про дружбу".

Росія почала вводити війська в окремі райони Донецької та Луганської областей.

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22 лютого російський парламент ратифікував "договори про дружбу" Росії і "ЛДНР". Путін підписав закони Про ратифікацію. Москва, таким чином, офіційно визнала так звані "ДНР" та "ЛНР".

Рада Федерації РФ надав президенту Путіну право використовувати війська за кордоном для введення їх на окуповані райони Донбасу.

Путін підтвердив, що Мінських угод більше немає, оскільки Росія визнала "ДНР"і " ЛНР".

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації і заявив, що Москва визнала свою військову присутність на Донбасі і вийшла з Мінських угод. Він підкреслив пріоритет збереження територіальної цілісності та суверенітету української держави.

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