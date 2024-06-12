США запровадили нові жорсткі санкції проти Росії та 'друзів': ЄС згоди не дійшов

Країни-члени Європейського союзу не змогли досягти згоди щодо 14-го пакету санкцій проти Росії, проте США ввели нові санкції.

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США запровадили нові санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

США запровадили нові санкції проти Росії. Вони спрямовані проти фізичних та юридичних осіб як у самій РФ, так і в третіх країнах, які допомагають окупантам у війні проти України. Про це повідомило Міністерство фінансів США.

"Заходи підвищують ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових інститутів, які працюють із російською військовою економікою; обмежують можливості російської військово-промислової бази користуватися деякими американськими послугами в галузі програмного забезпечення та інформаційних технологій", - йдеться в повідомленні.

Серед осіб, які потрапили під санкції, є більше ніж 300 фізичних і юридичних осіб у Росії, Азії, на Близькому Сході, в Європі, Африці, Центральній Азії та Карибському басейні.

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До санкційного списку санкційних потрапили:

Московська біржа (MOEX),

Національний кліринговий центр (НКЦ),

АТ "Національний розрахунковий депозитарій",

страхова компанія "Согаз",

АТ "Російська національна перестрахувальна компанія".

Також серед об'єктів, які потрапили під нові санкіці, - російські банки з офісами в Китаї, Індії та інших країнах, технологічні підприємства, що працюють на військово-промисловому комплексі Росії, та транснаціональні мережі, які працюють з російським золотом, виробництвом безпілотників у РФ, а також допомагають окупантам обходити санкції. Крім цього обмеження ввели проти турецьких "друзів" Москви, які постачали верстати, інструменти для обробки металу, електронні інтегральні схеми, зварювальне обладнання, безпілотники та інші товари на десятки мільйонів доларів.

У ЄС не дійшли згоди щодо нових санкцій проти Росії

Водночас у середу, 12 червня, країни-члени Європейського союзу не змогли досягти згоди щодо 14-го пакету санкцій проти Росії. Цього разу головною перешкодою виявилася Німеччина, а не Угорщина, повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Країни-члени ЄС досі не дійшли згоди щодо останнього пакету санкцій проти Росії. На диво, саме Німеччина, а не Угорщина є найбільшою перешкодою на цей час", - розповів журналіст.

За його словами, країни ЄС планують продовжити обговорення нового пакету санкцій у п'ятницю, 14 червня.

Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - санкції проти Росії

Нагадаємо, західні санкції проти Росії, хоч і ефективні, але не мають фатального впливу на економіку країни. Експерт із міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар наголошує, що найкращі санкції - це удари по російській нафтопереробці та важливих промислових об'єктах.

Як раніше повідомляв Главред, за даними Міністерства фінансів РФ, у травні надходження до державного бюджету з нафтового сектору зросли майже на 50% у порівнянні з попереднім роком, до 7,1 мільярда доларів. Це зумовлено зростанням цін на нафту та адаптацією Кремля до санкцій. Сумарна виручка від нафтового та газового секторів зросла на 39% до 793,7 млрд рублів (приблизно 9 млрд доларів).

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що Європа не проявляє достатньої волі для закриття лазівок, через які Росія уникає міжнародних санкцій.

Крім цього, суд Європейського союзу скасував санкції проти російських акціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена і Михайла Фрідмана, вважаючи недостатньо обґрунтованими підстави для їх включення до санкційного списку.

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