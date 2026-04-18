США знову дозволили РФ торгувати нафтою, попри обіцянку цього не робити

Інна Ковенько
18 квітня 2026, 09:02
Раніше американські посадовці запевняли, що продовжувати послаблення обмежень не будуть.
США знову скасували санкції на російську нафту / Колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, росЗМІ

США знову послабили санкції щодо російської нафти та продовжили дію спеціального дозволу, який дозволяє іноземним державам купувати нафту й нафтопродукти РФ, що вже перебувають на суднах у морі.

Відповідне рішення ухвалило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Нова ліцензія дозволяє доставку та продаж російської сирої нафти й нафтопродуктів, завантажених на танкери станом на 17 квітня 2026 року.

"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США надає генеральну ліцензію № 134B "Про дозвіл на поставку і продаж сирої нафти та нафтопродуктів російського походження, завантажених на судна станом на 17 квітня 2026 року", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

Дозвіл діятиме до 16 травня й поширюється навіть на продукцію компаній, що перебувають під санкціями.

США фактично скасували обмеження на місяць - попри попередні публічні запевнення США не поновлювати таку ліцензію.

Нагадаємо, як писав Главред, санкції США щодо російської нафти знову набули чинності після завершення терміну дії тимчасового винятку на постачання сировини, який був запроваджений на тлі ризиків блокування Ормузької протоки. Пільговий період завершився цими вихідними.

Раніше США тимчасово скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти і нафтопродуктів, які транспортуються танкерами морем. Продаж дозволено впродовж 30 днів - до 11 квітня.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до "тіньового флоту" Росії.

санкції проти Росії тіньовий флот РФ
