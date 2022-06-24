США проти російського огляду суден України в Чорному морі - Блінкен

США проти російського огляду суден України в Чорному морі / Фото Reuters

США виступають проти того, щоб Росія оглядала українські судна у Чорному морі, коли запрацює "зерновий коридор", йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена після міністерської зустрічі щодо продовольства в Берліні.

"По-перше, що стосується Одеси. Єдине, що заважає вивозити українське зерно - це російська блокада порту. Коли Росія говорить про нібито готовність пропустити кораблі, це створює потенційний ризик прямого нападу на Одесу", - зазначив Блінкен.

За його словами, українська сторона повинна бути впевнена, що Росія не атакує Одесу, поки буде відкриватися морський коридор.

"За яким правом і на підставі якої логіки Росія наполягає на огляді українських суверенних суден, які виходять з українських портів і відправляються в інші країни? Це не має ніякого сенсу", - додав Блінкен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США разом з партнерами з Євросоюзу щосили працюють над можливими шляхами вивезення зерна з України

Президент США Джо Байден підкреслив, що європейські країни вже працюють над будівництвом елеваторів на кордоні з Україною.

Пізніше глава так званої "влади" окупованого Криму Сергій Аксьонов зізнався, що Росія краде українське зерно. Чиновник проговорився і заявив російським пропагандистам, що зерно спочатку звозять в окупований Крим, звідки його РФ везе, щоб продавати.

У статті для видання Foreign Affairs міністр закордонних справ Дмитро Кулеба писав, що деякі іноземні лідери натякали або прямо пропонували Україні припинити чинити опір Росії.

Як пише дипломат, такі пропозиції продиктовані тим, що вони хочуть отримати зерно, яке зараз заблоковано в українських портах через дії російських окупантів.

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