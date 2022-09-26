США попередньо погодили виділення Україні 12 млрд доларів - Reuters

Влада США вже попередньо погодила надання нашій країні нового пакету фінансової допомоги.
Влада США вже попередньо погодила надання нашій країні нового пакету фінансової допомоги у розмірі 12 млрд доларів, пише видання Reuters.
До відповідної угоди прийшли конгресмени під час обговорення нового законопроекту Про тимчасові витрати США. Одне з джерел видання також зазначило, що цим законом також виділять фінансування для переселення афганських біженців.
Раніше президент США Джо Байден попросив Конгрес надати Україні нову екстрену військову та економічну допомогу в розмірі 11,7 млрд доларів. У п'ятницю Конгресу належить схвалити закон про витрати, який також фінансуватиме широкий спектр програм уряду США.
Військова допомога Україні від США
США і колективний захід в цілому підтримують Україну у війні з Росією і надають Києву військову допомогу.
Представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що якщо Вашингтон надасть Україні ракети великої дальності, американці, мовляв, перейдуть червону межу і стануть стороною конфлікту.
"Якщо США приймуть рішення про постачання Україні ракет більшої дальності, вони перейдуть червону межу і стануть безпосередньою стороною конфлікту", - зазначила Захарова і вибухнула погрозою "відповіді" з боку Москви.
15 вересня президент Штатів Джо Байден схвалив виділення Україні військової допомоги на суму 600 мільйонів доларів.
У Вашингтоні підкреслили, що американці будуть підтримувати Київ у війні з Москвою стільки, скільки знадобиться.
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