'Наслідки будуть катастрофічними': США дадуть потужну відповідь у випадку ядерного удару РФ

США дадуть рішучу відповідь у випадку застосування РФ ядерної зброї / Reuters

США дадуть "рішучу відповідь", якщо РФ застосує ядерну зброю. У Вашингтоні обіцяють "катастрофічні наслідки" для Росії. Про це заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє CNN.

"Якщо Росія перетне цю межу, наслідки для неї будуть катастрофічними. США дадуть рішучу відповідь. Через приватні канали ми детальніше пояснили, що саме це означатиме", - сказав Салліван.

Він додав, що США також відреагують на проведення "референдумів" на окупованій території України. Салліван анонсував нові санкції проти РФ. Під них потраплять компанії за межами Росії, які фінансують її воєнну машину.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, він пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін не піде на сценарій застосування ядерної зброї. Однак, на думку Зеленського, в той же час цього не можна виключати.

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