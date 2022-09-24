Знищення ЧФ Росії: у США пригрозили відповіддю у разі ядерного удару РФ по Україні

РФ може отримати потужну відповідь на застосування ядерної зброї / DVIDSHUB Flickr/ТСН

У разі застосування РФ ядерної зброї у війні проти України НАТО може почати поставляти Україні більш серйозне озброєння, ніж HIMARS.

Йдеться про літаки і озброєння, які можуть знищити Чорноморський флот РФ, заявив дипломат, колишній радник держсекретаря Сполучених Штатів, екс-директор у справах Європи і Євразії в Раді національної безпеки США Метью Брайза в ефірі Еспресо.

Разом з тим він підкреслив, що можливе застосування ядерної зброї Росією проти України не зробить істотного впливу на фронт, адже ЗСУ концентруються невеликими групами.

"ЗСУ не концентруються великими групами, щоб їх можна було знищити тактичною ядерною зброєю. І якби Путін пішов на такий крок, ми б побачили нечувані, наджорсткі санкції з боку об'єднаного світу, які поховали б як російську економіку, так і путінський режим. Він може піти і за таким сценарієм, але я думаю, що спочатку він просто спробує нас налякати", – додав Брайза.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, він пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін не піде на сценарій застосування ядерної зброї. Однак, на думку Зеленського, в той же час цього не можна виключати.

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