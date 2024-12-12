США нададуть Україні новий пакет допомоги: що в нього ввійде - Білий дім

В рамках нового пакета військової допомоги Україна отримає додаткові системи ППО бронетехніку, артилерію та інше озброєння, зазначив Кірбі.

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Що отримає Україна в рамках нового пакету допомоги від США / Колаж Главред, фото: U.S. Army Photo, Офіс президента

Коротко:

Байден прийняв рішення надати Україні новий пакет допомоги

Адміністрація Байдена продовжуватиме надавати Україні військову допомогу до кінця терміну її повноважень

Президент США Джо Байден ухвалив рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги, який включатиме додаткові системи протиповітряної оборони, артилерійські спроможності та інші види озброєнь. Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу у Вашингтоні.

"Сьогодні Президент затвердив новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки, який забезпечить їх додатковими засобами ППО, артилерією, безпілотниками та бронетехнікою", - зазначив представник чинної адміністрації США. відео дня

Кірбі уточнив, що допомога надається в межах президентських повноважень (PDA), а цей пакет став 72-м за рахунком. Він також наголосив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну додатковими пакетами допомоги, допоки триває термін повноважень нинішньої адміністрації.

Допомога США для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у 2025 році оборонний бюджет США досягне рекордної суми в 895 мільярдів доларів, однак із фінального варіанту проєкту закону вилучено положення про ленд-ліз для України. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що посольство продовжує активно працювати над збереженням цього механізму.

Міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю El Pais заявив, що Україна здатна утримувати оборону без американської підтримки щонайменше до середини 2025 року. Він підкреслив, що припинення допомоги стане серйозним викликом, але не призведе до негайного колапсу.

Також стало відомо, що США вирішили виділити Україні кредит на 20 мільярдів доларів. Ця сума буде погашена за рахунок заморожених активів Російської Федерації. У Міністерстві фінансів США зазначають, що ці кошти є критично важливими для підтримки України в протистоянні російській агресії.

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Хто такий Джон Кірбі Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

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