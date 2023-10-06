"Поки не одумаються": у Криму "грізно покарали" США і висунули їм "ультиматум"

На "переможному заході", організованому з метою переміщення копії статуї Свободи, був присутній так званий глава "держради Криму" Володимир Константінов.

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У Криму окупанти "перемогли" американську статую Свободи / соцмережі

У Бахчисарайському парку мініатюр в окупованому агресором Росією Криму вирішили перемістити з видного місця копію статуї Свободи. Такі дії посібники загарбників пояснили нібито агресивною політики США щодо РФ.

Як повідомляє Комерсант, російські окупанти у Криму в Бахчисарайському парку мініатюр перемістили статую Свободи, щоб "помститися США".

Зокрема, "директор парку" сказав, що всьому виною, мовляв, політика Штатів щодо РФ.

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"Статую ми прибрали у дальній кінець парку. Нехай там спокійно чекає свого часу, поки влада США не одумаються", - заявив "директор".

Також на відео помітно, що там є і колаборант, колишній голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов. Тепер він у окупантів "голова держради республіки Крим".

Дивіться відео, як окупанти у Криму перенесли статую Свободи:

Як загарбники в Криму боролися з копією статуї Свободи / скріншот Комерсант

Ситуація в Криму

22 вересня армія України уразила штаб Чорноморського флоту країни-окупанта Російської Федерації у захопленому Севастополі. Вороже Міноборони визнало, що будівля штабу фактично зруйнована.

Військово-морський експерт Володимир Заблоцький в інтерв'ю Главреду розповів, чи підуть ЗСУ на Крим найближчими місяцями. На думку Заблоцького, такого сценарію виключати не можна.

У Bloomberg назвали цілі України у зв'язку з ударами по Чорноморському флоту Росії та інших об'єктах загарбників у Криму. На думку американських журналістів, сили оборони України прагнуть звільнити Крим, але наземну операцію навряд чи вдасться провести в 2023 році.

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