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Нова допомога на 500 млн, танки і потужна зброя: всі подробиці секретного візиту Байдена до Києва

20 лютого 2023, 14:35
Байден в Києві завив, що в новий пакет військової допомоги Україні від США увійдуть HIMARS, боєприпаси, протитанкові системи і радари.
Володимир Зеленський, Джо Байден
Володимир Зеленський, Джо Байден / сайт офісу президента

Перед річницею вторгнення Росії в Україну президент США Джо Байден несподівано приїхав до Києва. Про свій візит в Україну Байден не анонсував.

Вранці 20 лютого весь центр Києва був перекритий через дивний кортеж з десятка автомобілів. Пізніше стало відомо, що в Україну таки прибув президент США.

На сайті Білого дому офіційно нічого не повідомляли. Спочатку Джо Байден анонсував триденний візит до Польщі з 20 лютого, але опинився вранці в Києві.

відео дня

Американський лідер вшанував пам'ять загиблих Героїв України разом з президентом Зеленським на Михайлівській площі.

Зеленський і Байден у Києві
Зеленський і Байден у Києві / Офіс президента

Поїздку Байдена в Україну тримали в секреті добу

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден приїхав в Україну "під покровом темряви", а його поїздку тримали в секреті 24 години (його літак вилетів з авіабази Ендрюс в США о 4:15 в неділю за місцевим часом).

Крім того, відомо про таке:

  • У суботу ввечері перед відльотом Байден відправився "вечеряти з дружиною" і з того моменту аж до прибуття до Києва його ніхто не бачив.
  • Американського лідера супроводжувала обмежена кількість чиновників, включаючи радника з національної безпеки Джейка Саллівана та Енні Томасіні, особистого помічника президента та директора з операцій Овального кабінету.
Джейк Салліван та Андрій Єрмак у Києві
Джейк Салліван та Андрій Єрмак у Києві / Офіс президента

Байден приїхав поїздом до Києва

Байден прибув до Польщі, звідки і відправився в українську столицю поїздом.

"Президент Байден здійснив поїздку на поїзді від кордону з Польщею, демонструючи рішучість його адміністрації напередодні вторгнення Росії в Україну", - повідомляють американські ЗМІ.

Що заявив Байден у Києві

"Наближається річниця жорстокого вторгнення Росії в Україну, і сьогодні я перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету і територіальній цілісності України", - зазначив американський лідер у себе в Twitter.

За словами Байдена, великим викликом американській адміністрації стало вибудовування міжнародної коаліції на підтримку України.

"Ми вибудували коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану по всьому світу, куди входить понад 50 країн", - говорить Байден.

"Це найбільша наземна війна в Європі за три чверті століття. І ви в ній досягли успіху, всупереч всім очікуванням, крім ваших власних. І я впевнений, що ви і далі будете перемагати", - заявив президент США.

Байден жорстко опустив Путіна

"Мета Путіна - "стерти Україну з карти",- такими були слова Джо Байдена на зустрічі із Зеленським.

За словами американського президента, військова кампанія Путіна провалюється, а російські війська втратили половину територій, які вони захопили і понесуть важкі людські втрати, а багато хто їде і не повернуться, тому що не бачать в Росії майбутнього.

"Російська економіка падає, вона ізольована і стикається з труднощами", - підкреслив президент США і додав, що раніше Україна була слабкою, а Захід розділений, і на цьому грунтувався розрахунок Путіна.

Нова зброя та 500 млн допомоги від США для України

За словами американського президента, у новий пакет військової допомоги Україні від США увійдуть HIMARS, боєприпаси, протитанкові системи та радари.

"Анонсований сьогодні пакет включає в себе боєприпаси для HIMARS і гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань", - сказав американський лідер.

Байден також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну:

  • більше 700 танків,
  • тисячі броньованих машин,
  • тисяча артилерійських систем,
  • більше 2 млн артснарядів і т. д.

Повідомляється, що Зеленський і Байден також обговорювали поставки далекобійної зброї, яка необхідна ЗСУ.

  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua

Санкції проти РФ

Лідер США заявив, що обіцяє нові санкції проти Росії.

"Пізніше на цьому тижні ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт і компаній, які намагаються ухилитися від російської військової машини або заповнити її", - заявив Джо Байден.

Що заявив Зеленський

"Цей перший за 15 років візит президента США в Україну - найважливіший за всю історію україно-американських відносин. Саме в цей період, тому що цей період - найскладніший період, коли наша держава б'ється за свою свободу і свободу всіх європейців, всіх людей вільного світу", - сказав президент України.

За його словами, він провів "змістовні переговори" з президентом США, а результати цього візиту, безумовно, будуть відчутними у зміцненні оборонних можливостей України.

"Обговорили також питання далекобійної зброї та зброї, яка ще може поставлятися в Україну",- заявив Зеленський.

Зеленський також попередив, що Україну чекає дуже важкий період, але вона досягне "історичних досягнень" за допомогою США та інших країн-партнерів.

"Сьогоднішні переговори були дуже плідними, дуже важливими і дуже вирішальними... результати обов'язково вплинуть на поле бою", - зазначив Зеленський.

Візит Байдена в Україну

Раніше в Адміністрації президента США раніше розглядали можливість того, щоб Джо Байден під час свого візиту до Європи негласно перетнув кордон з Україною.

Тоді в Білому домі кілька разів виключали можливість візиту президента США в Україну, пояснюючи відмову заходами безпеки.

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війна в Україні Володимир Зеленський Джо Байден війна Росії та України
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