Нова допомога на 500 млн, танки і потужна зброя: всі подробиці секретного візиту Байдена до Києва

Байден в Києві завив, що в новий пакет військової допомоги Україні від США увійдуть HIMARS, боєприпаси, протитанкові системи і радари.

Володимир Зеленський, Джо Байден / сайт офісу президента

Перед річницею вторгнення Росії в Україну президент США Джо Байден несподівано приїхав до Києва. Про свій візит в Україну Байден не анонсував.

Вранці 20 лютого весь центр Києва був перекритий через дивний кортеж з десятка автомобілів. Пізніше стало відомо, що в Україну таки прибув президент США.

На сайті Білого дому офіційно нічого не повідомляли. Спочатку Джо Байден анонсував триденний візит до Польщі з 20 лютого, але опинився вранці в Києві.

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Американський лідер вшанував пам'ять загиблих Героїв України разом з президентом Зеленським на Михайлівській площі.

Зеленський і Байден у Києві / Офіс президента

Поїздку Байдена в Україну тримали в секреті добу

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден приїхав в Україну "під покровом темряви", а його поїздку тримали в секреті 24 години (його літак вилетів з авіабази Ендрюс в США о 4:15 в неділю за місцевим часом).

Крім того, відомо про таке:

У суботу ввечері перед відльотом Байден відправився "вечеряти з дружиною" і з того моменту аж до прибуття до Києва його ніхто не бачив.

Американського лідера супроводжувала обмежена кількість чиновників, включаючи радника з національної безпеки Джейка Саллівана та Енні Томасіні, особистого помічника президента та директора з операцій Овального кабінету.

Джейк Салліван та Андрій Єрмак у Києві / Офіс президента

Байден приїхав поїздом до Києва

Байден прибув до Польщі, звідки і відправився в українську столицю поїздом.

"Президент Байден здійснив поїздку на поїзді від кордону з Польщею, демонструючи рішучість його адміністрації напередодні вторгнення Росії в Україну", - повідомляють американські ЗМІ.

Що заявив Байден у Києві

"Наближається річниця жорстокого вторгнення Росії в Україну, і сьогодні я перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету і територіальній цілісності України", - зазначив американський лідер у себе в Twitter.

За словами Байдена, великим викликом американській адміністрації стало вибудовування міжнародної коаліції на підтримку України.

"Ми вибудували коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану по всьому світу, куди входить понад 50 країн", - говорить Байден.

"Це найбільша наземна війна в Європі за три чверті століття. І ви в ній досягли успіху, всупереч всім очікуванням, крім ваших власних. І я впевнений, що ви і далі будете перемагати", - заявив президент США.

Байден жорстко опустив Путіна

"Мета Путіна - "стерти Україну з карти",- такими були слова Джо Байдена на зустрічі із Зеленським.

За словами американського президента, військова кампанія Путіна провалюється, а російські війська втратили половину територій, які вони захопили і понесуть важкі людські втрати, а багато хто їде і не повернуться, тому що не бачать в Росії майбутнього.

"Російська економіка падає, вона ізольована і стикається з труднощами", - підкреслив президент США і додав, що раніше Україна була слабкою, а Захід розділений, і на цьому грунтувався розрахунок Путіна.

Нова зброя та 500 млн допомоги від США для України

За словами американського президента, у новий пакет військової допомоги Україні від США увійдуть HIMARS, боєприпаси, протитанкові системи та радари.

"Анонсований сьогодні пакет включає в себе боєприпаси для HIMARS і гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань", - сказав американський лідер.

Байден також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну:

більше 700 танків,

тисячі броньованих машин,

тисяча артилерійських систем,

більше 2 млн артснарядів і т. д.

Повідомляється, що Зеленський і Байден також обговорювали поставки далекобійної зброї, яка необхідна ЗСУ.

Санкції проти РФ

Лідер США заявив, що обіцяє нові санкції проти Росії.

"Пізніше на цьому тижні ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт і компаній, які намагаються ухилитися від російської військової машини або заповнити її", - заявив Джо Байден.

Що заявив Зеленський

"Цей перший за 15 років візит президента США в Україну - найважливіший за всю історію україно-американських відносин. Саме в цей період, тому що цей період - найскладніший період, коли наша держава б'ється за свою свободу і свободу всіх європейців, всіх людей вільного світу", - сказав президент України.

За його словами, він провів "змістовні переговори" з президентом США, а результати цього візиту, безумовно, будуть відчутними у зміцненні оборонних можливостей України.

"Обговорили також питання далекобійної зброї та зброї, яка ще може поставлятися в Україну",- заявив Зеленський.

Зеленський також попередив, що Україну чекає дуже важкий період, але вона досягне "історичних досягнень" за допомогою США та інших країн-партнерів.

"Сьогоднішні переговори були дуже плідними, дуже важливими і дуже вирішальними... результати обов'язково вплинуть на поле бою", - зазначив Зеленський.

Візит Байдена в Україну

Раніше в Адміністрації президента США раніше розглядали можливість того, щоб Джо Байден під час свого візиту до Європи негласно перетнув кордон з Україною.

Тоді в Білому домі кілька разів виключали можливість візиту президента США в Україну, пояснюючи відмову заходами безпеки.

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