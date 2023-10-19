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"Світ втомився від української влади": експерт - про те, що робити, щоб США не зменшили допомогу

Ангеліна Підвисоцька
19 жовтня 2023, 16:29 оновлено 19 жовтня, 16:57
Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що США можуть переключити увагу на незаконну міграцію з Мексики.
Конгрес США, Кочетков, ВСУ
США можуть зменшити допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Главред, скріншот з відео

Військова допомога, яку передають Україні, може серйозно зменшитися. Однією з причин цього може стати політика української влади. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

Він вважає, що "світ втомився не від України, а від української влади, яка його не зовсім влаштовує".

"Світу здається, нею (українською владою - Главред) не дуже вирішуються ті питання, які повинні вирішувати – щодо корупції, демократичних процесів тощо", - сказав Кочетков.

Чимало важливим фактом є і те, що республіканці-трампісти, які борються за владу в Конгресі США, можуть заявити, що фінансування потрібно направити не тільки Україні, а й на припинення незаконної міграції з боку Мексики.

"У США головна проблема - не війна на Близькому Сході, не в Україні, а припинення міграції з Мексики. Ці аргументи - це не добре, і нам треба більш активно впливати на цю ситуацію, більш активно щось пропонувати, шукати аргументи, щоб пояснювати, навіщо Україна потрібна світу, і як ми бачимо мир і Україну в майбутньому", - пояснив Кочетков.

Експерт переконаний, що гасел "Україна захищає мир" буде недостатньо. На його думку, потрібно шукати інші варіанти, які можуть вплинути на ситуацію - бути активними і на фронті, і в дипломатії.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Кочеткова Главреду:

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков - аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" та заступник керівника пресслужби президента України.

Військова допомога Україні від США

Як повідомлялося, Україна отримала всі обіцяні американські танки Abrams. ЗСУ отримали від США 31 танк M1A1 Abrams. Також повідомлялося про те, що в Україну повернулися і захисники, які проходили навчання на таких танках.

Нещодавно стало відомо про те, що президент США Джо Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю. Як повідомляли в Bloomberg, цей пакет військової допомоги покриє весь фінансовий рік.

Однак на тлі війни в Ізраїлі почалися розмови про те, що військова допомога Україні може значно зменшитися. Це прокоментував військовий експерт Олександр Мусієнко і назвав причину можливого зменшення допомоги Україні. Він вважає, що однією з таких причин може стати призупинення допомоги країнами з метою наростити власні втрачені запаси.

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війна в Україні новини США військова допомога вторгнення Росії Олександр Кочетков
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